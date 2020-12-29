MasterChef 2. finalisti kim oldu? MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef finali ne zaman?

Merakla beklenen son 3 yarışmacısı kalan MasterChef 2. finalisti kim oldu? MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef finali ne zaman?

Final haftası olan ve 1. olacak ismin kim olduğu merak edilen MasterChef 2. finalisti kim oldu? MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef finali ne zaman?

MASTERCHEF 2. FİNALİST KİM OLDU?

28 Aralık tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında İlk finalist Barbaros oldu. Geri kalan Emir ve Serhat arasında kimin finale kalacağı merak konusu oldu. Sosyal medyada dolanan habere göre, MasterChef kamera arkasından yayınlanan fotoğrafta Serhat ve Barbaros'un finale kaldığı iddia edildi.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Masterchef yarışmasında artık sona gelindi. Son kalan 3 yarışmacıdan Barbaros final koltuğunda. Serhat ve Emir arasında oynanan oyun sonrası bir kişi daha finale kalacak. Cumartesi günü canlı yayında şampiyon belli olacak.