MasterChef 2. finalisti kim oldu? MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef finali ne zaman?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MasterChef 2. finalisti kim oldu? MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef finali ne zaman?

29.12.2020 20:37 | Son Güncelleme: 29.12.2020 20:40
MasterChef 2. finalisti kim oldu? MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef finali ne zaman?

Merakla beklenen son 3 yarışmacısı kalan MasterChef 2. finalisti kim oldu? MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef finali ne zaman?

Final haftası olan ve 1. olacak ismin kim olduğu merak edilen MasterChef 2. finalisti kim oldu? MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef finali ne zaman?

MASTERCHEF 2. FİNALİST KİM OLDU?

28 Aralık tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında İlk finalist Barbaros oldu. Geri kalan Emir ve Serhat arasında kimin finale kalacağı merak konusu oldu. Sosyal medyada dolanan habere göre, MasterChef kamera arkasından yayınlanan fotoğrafta Serhat ve Barbaros'un finale kaldığı iddia edildi.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Masterchef yarışmasında artık sona gelindi. Son kalan 3 yarışmacıdan Barbaros final koltuğunda. Serhat ve Emir arasında oynanan oyun sonrası bir kişi daha finale kalacak. Cumartesi günü canlı yayında şampiyon belli olacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mehmet Nuri Cahit Özkan Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Merve Dizdar Fahriye Evcen Furkan Palalı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Samet Aybaba Arda Kardeşler İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Sakarya Beşiktaş İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef 2. finalisti kim oldu? MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef finali ne zaman? | Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 20:40:27. #1.14#
title