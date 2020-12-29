MasterChef 2. finalist kim oldu? 2020 MasterChef elenen isim kim oldu? Serhat mı, Emir mi?

29 Aralık tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında 2. finalist belli olacak. MasterChef 2. finalist kim oldu? 2020 MasterChef elenen isim kim oldu? Serhat mı, Emir mi?

2. finalistin belirlenmesi için Serhat ve Emir'in büyük mücadelesini izlediğimiz MasterChef 2. finalist kim oldu? 2020 MasterChef elenen isim kim oldu? Serhat mı, Emir mi?

MASTERCHEF 2. FİNALİST KİM OLDU?

3 aşamadan oluşan final yemekleri hala devam etmekte. Bu 3 aşamada en yüksek puanı alan yarışmacı Cumartesi yapılacak final bölümünde 2. finalist olarak devam edecek. İlk finalist Barbaros'un yanına Emir mi, Serhat mı geçecek? İkinci finalist Serhat oldu.

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlanmıştır.