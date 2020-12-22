MasterChef 2. eleme aday kim oldu? MasterCh efeleme adayları kimler? Barbaros mu, Serhat mı?

22 Aralık tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında eleme adayını belirlemek için yarışma yapıldı. Peki, MasterChef 2. eleme aday kim oldu? MasterCh efeleme adayları kimler? Barbaros mu, Serhat mı?