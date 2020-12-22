MasterChef 2. eleme aday kim oldu? MasterCh efeleme adayları kimler? Barbaros mu, Serhat mı?
22.12.2020 23:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 23:57
22 Aralık tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında eleme adayını belirlemek için yarışma yapıldı. Peki, MasterChef 2. eleme aday kim oldu? MasterCh efeleme adayları kimler? Barbaros mu, Serhat mı?
MasterChef yarışmasında son 4 yarışmacı 1. olabilmek kıyasıya yarış halindeler. MasterChef 2. eleme aday kim oldu? MasterCh efeleme adayları kimler? Barbaros mu, Serhat mı?
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? KİM ELEME POTASINA GİTTİ?
1. SERHAT 66
2. BARBAROS 65
3. ÖZGÜL 57
4. EMİR 49
MASTERCEF 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
İlk puanlara göre;
barbaros 47
sergat 48
Özgül 52
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