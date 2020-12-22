MasterChef 2. eleme aday kim oldu? MasterCh efeleme adayları kimler? Barbaros mu, Serhat mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MasterChef 2. eleme aday kim oldu? MasterCh efeleme adayları kimler? Barbaros mu, Serhat mı?

22.12.2020 23:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 23:57
MasterChef 2. eleme aday kim oldu? MasterCh efeleme adayları kimler? Barbaros mu, Serhat mı?

22 Aralık tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında eleme adayını belirlemek için yarışma yapıldı. Peki, MasterChef 2. eleme aday kim oldu? MasterCh efeleme adayları kimler? Barbaros mu, Serhat mı?

MasterChef yarışmasında son 4 yarışmacı 1. olabilmek kıyasıya yarış halindeler. MasterChef 2. eleme aday kim oldu? MasterCh efeleme adayları kimler? Barbaros mu, Serhat mı?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? KİM ELEME POTASINA GİTTİ?

1. SERHAT 66

2. BARBAROS 65

3. ÖZGÜL 57

4. EMİR 49

MASTERCEF 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk puanlara göre;

barbaros 47

sergat 48

Özgül 52

Haberin detaylarını buradan takip edebilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Engin Altay Hulusi Akar Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şevket Çoruh İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Murat Paluli Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Adana Göztepe İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef 2. eleme aday kim oldu? MasterCh efeleme adayları kimler? Barbaros mu, Serhat mı? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 23:57:30. #1.15#
title