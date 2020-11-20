MasterChef 19 Kasım bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eray mı? Serhat mı?

19 Kasım dokunulmazlık yarışını mavi takım kazandı. Peki, MasterChef 19 Kasım bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eray mı? Serhat mı?