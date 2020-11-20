MasterChef 19 Kasım bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eray mı? Serhat mı?
20.11.2020 00:10 | Son Güncelleme: 20.11.2020 00:14
19 Kasım dokunulmazlık yarışını mavi takım kazandı. Peki, MasterChef 19 Kasım bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eray mı? Serhat mı?
İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlaması. 2011'de bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. 2018'de Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayımlanmaya başladı.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef yarışmasında dokunulmazlık ile mücadele eden takımdan kazanan takım kim oldu. Mavi takımın kaptanı Barbaros'un belirlediği yemekleri yapan takımlardan mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Zorlu geçen ödül oyunu sonrası bu akşam yayınlanan bölümde kıyasıya mücadele vardı. Mavi ve kırmızı takım en iyi tabakları çıkartmak için mücadele edildi. Kazanan Eray oldu.