MasterChef 19 Ekim mavi takım kaptanı kim oldu? Kimler kaptanlığa veda etti? Mavi takım kaptanı rakip olarak kimi seçti?
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MasterChef 19 Ekim mavi takım kaptanı kim oldu? Kimler kaptanlığa veda etti? Mavi takım kaptanı rakip olarak kimi seçti?

19.10.2020 22:46 | Son Güncelleme: 19.10.2020 22:50
MasterChef 19 Ekim mavi takım kaptanı kim oldu? Kimler kaptanlığa veda etti? Mavi takım kaptanı rakip olarak kimi seçti?

19 Ekim tarihinde yayınlanan ve mavi takımın kaptanlık mücadelesini izlediğimiz bölümde kim kaptan oldu? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

Hollandez sos tarifleri ile belirlenecek mavi takımın kaptanı kim oldu. Zorlu geçen sunum sonrası mavi takımın kaptanı kim oldu?MasterChef 19 Ekim mavi takım kaptanı kim oldu? Kimler kaptanlığa veda etti?

MASTERCHEF MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Hollandez tarifi ile büyük beğeni alan yarışmacılarda Eray mavi takımın kaptanı oldu. Sefa, Eray ve Emir sunduğu tabaklarala beğeni kazandı. Kırımızı takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF SERHAT NEDEN DEĞERLENDİRMEYE ALINMADI?

Serhat hollandez tarifinde poşe yumurtası yapamaması sebebiyle sunum tabağını ortaya çıkarmadı. Şefler bu durumdan oldukça rahatsız oldu?

MAVİ TAKIM KAPTANI RAKİP OLARAK KİMİ SEÇTİ?

Mavi takım kaptanı olarak Eray, karşı rakip kırmızı takımdan birini seçecek. Eray'ın seçtiği isim Emir oldu.

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