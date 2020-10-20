Masterchef 19 Ekim kaptanlık düellosu ödülü ne? Yeni takımlar belli oldu mu? Kaptanlık düellosunu Eray mı kazandı Emir mi kazandı?

Masterchef'de bugün 19 Ekim Pazartesi kaptanlık düellosu vardı. Mavi takımdan Eray ve kırmızı takımdan Emir ton balıklı makarna ile kapıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Tüm detaylar haberimizde...

Masterchef'te haftanın düello oyunu bugün oynandı. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu açıklandı. Peki 19 Ekim düelloyu kim kazandı? Eray mı Emir mi? Yemeğin adı neydi? Verilen ödül nedir?

MASTERCHEF 19 EKİM KAPTANLIK DÜELLOSUNDAKİ YEMEĞİN ADI NEYDİ?

Masterchef şefleri düello için ton balıklı makarna yapılmasını istedi. Eray ve Emir ton balıklı makarnayı en iyi şekilde yapmak için birbirleriyle kapıştı.

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI? ERAY MI? EMİR Mİ?

Masterchef yarışmasında bugün Eray ve Emir ton balıklı makarna ile kaptanlık düellosunda kapıştı. Yemekler yapıldı. Ama Şefler ikisinin de tabaklarını fazla beğenmediler, kötü buldular. Lakin sonuç itibariyle kaptanlık düellosunu kazanan isim Eray oldu.

KAZANAN : ERAY

MASTERCHEF 19 EKİM DÜELLO ÖDÜLÜ NE?

Şeflerin açıklamasına göre kaptanlık düello oyununu kazanan kişi rakip takımdan istediği bir oyuncuyu kendi takımına alabilecek ve kendi takımından bir kişiyi rakip takıma verebilecek. Yani yenen kaptanın 1 oyuncu takas hakkı olacak.

DÜELLOYU KİM KAZANDI? TAKIMA ALDIĞI OYUNCU KİM?

Düelloyu Eray kazandı. Rakip takımdan Barbaros'u kendi takımına aldı. Kendi takımındaki Ebru'yu ise rakibe yolladı. Yani Barbaros-Ebru değişikliği oldu.

19 EKİM MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR

Mavi takım kaptanı: Eray

Kırmızı takım kaptanı: Emir

YENİ MAVİ TAKIM KADROSU

Eray

Barbaros

Furkan

Serhat

Uğur

Esra

Ayyüce

YENİ KIRMIZI TAKIM KADROSU

Emir

Ebru

Berker

Özgül

Sefa

Tanya