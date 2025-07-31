MasterChef 18. yarışmacı kim oldu?

Masterchef Türkiye'de yarışmacılar ana kadroya girebilmek adına kıyasıya bir rekabete giriyor. Yeni bölümde kadroya katılacak 18. yarışmacı, Somer?Sivrioğlu, Danilo?Zanna ve Mehmet?Yalçınkaya tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucu belirlenecek. Peki, MasterChef18. yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM DAHİL OLDU?

Masterchef Türkiye'de yarışmacılar ana kadroya girebilmek adına kıyasıya bir rekabete giriyor. Yeni bölümde kadroya katılacak 18. yarışmacı, Somer?Sivrioğlu, Danilo?Zanna ve Mehmet?Yalçınkaya tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucu belirlenecek. Şefler yarışmacılardan 'Café de Paris' yapmalarını istedi. Peki, " Masterchef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi?" İşte, 31 Temmuz Perşembe günkü MasterChef'te ana kadroya giren son yarışmacı...

MASTERCHEF HEYECANI DEVAM EDİYOR

Final gruptan 3 kişi ana kadroya yükselirken, 4 yarışmacı yedek olarak kadroya dahil edilecek, 5 kişi ise MasterChef'e veda edecek. Zorlu tariflerle dolu bu bölümde, yarışmacılar ana kadroya 18. olarak yazılabilmek için hünerlerini sergilemek zorunda. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 31 Temmuz Perşembe günü ana kadroya kim katıldı, 18. yarışmacı kim oldu?" İşte ayrıntılar...

ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Henüz ana kadroya 18. katılımcı belli değil. Kadroya giren isim açıklandığında haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

ANA KADROYA GİREN 17. İSİM KİM OLDU?

MasterChef'te 17. ana kadro üyesi Tunahan oldu.

ANA KADROYA GİREN İLK 15 YARIŞMACI

1. Grup Yarışmacıları:

• 1. Ana Kadroya Giren: Furkan

• 2.: Eylül

• 3.: Çağatay

• 4.: Onur

• 5.: Hilal

Bu gruptan yedekten girenler: Elif, Bilal, Meryem ve Doğan.

2. Grup Yarışmacıları:

• 6. Ana Kadroya Giren: Sercan

• 7.: Ayla

• 8.: İhsan

• 9.: Ayten

• 10.: Çağlar

İkinci gruptan yedek olarak girenler: Nisa, Barış, Alperen ve Deniz.

3. Grup Yarışmacıları:

• 11. Ana Kadroya Giren: Sezer

• 12.: Cansu

• 13.: Özkan

• 14.: Gizem

• 15.: İrem

Bu gruptan yedekler yoluyla dahil olanlar: Muratcan, Şule, Ömer, Yakup ve Tunahan.