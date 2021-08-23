Masterchef 16 yarışmacı kim oldu? Mastechef ana kadro! Masterchef dün kim kazandı?
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Masterchef 16 yarışmacı kim oldu? Mastechef ana kadro! Masterchef dün kim kazandı?

Masterchef 16 yarışmacı kim oldu? Mastechef ana kadro! Masterchef dün kim kazandı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ekranların sevilen programı Masterchef, sezona hızlı bir başlangıç yaptı. İlk bölümden itibaren çok izlenen programlar arasında yerini alan Masterchef'in ana kadrosu merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Masterchef 16 yarışmacı kim oldu? İşte, Mastechef ana kadro! Masterchef dün kim kazandı? Masterchef 14 yarışmacı kim oldu? 16 yarışmacı mı var, 14 yarışmacı mı?

Mastechef ana kadro araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye 2021'de ana kadronun 16. isminin belirleneceği son bölüm merakla beklenmekteydi. Dün akşam yayınlanan bölümde Masterchef ana kadro belirlendi. 16. ismin açıklanmasıyla Masterchef ana kadro netliğe kavuştu. Peki, Masterchef 16 yarışmacı kim oldu? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MASTERCHEF 16. YARIŞMACI KİM OLDU?

Masterchef'te dün 16. yarışmacı da belli oldu ve ana kadro oluştu. Son önlüğü almaya hak kazanan isim yaratıcılık oyununu kazanan isim oldu. Yedekler arasından seçilen 16. ve son yarışmacı Sergen olarak belirlendi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Masterchef 16 yarışmacı kim oldu? Mastechef ana kadro! Masterchef dün kim kazandı?

MASTERCHEF 2021 ANA KADRO

Masterchef ana kadro, dün akşam 16. yarışmacının belirlenmesiyle belli oldu. MasterChef Türkiye'de final turunda seçilen yedek yarışmacılar, dün akşam ana kadroya girmek için mücadele etti. Üç gruptan seçilen 15 yarışmacı arasındaki lezzet rekabeti nefes kesti. İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar...

  1. Fatma Polat
  2. Milhan Erdem
  3. Dilara Başaran
  4. İbrahim Cingözler
  5. Tunahan Ak
  6. Şükrü Özsarı
  7. Hamza Mercimek
  8. Burcu Önal
  9. Görkem Demiral
  10. Hasan Biltekin
  11. Tahsin Küçük
  12. Eren Kaşıkçı
  13. Mert Yılmaz
  14. Safanur Bol
  15. Emre Büber
  16. Sergen
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