MasterChef 16. yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan, ana kadroya kabul edilecek 16. yarışmacı için dördüncü grubun mücadelesiyle devam ediyor. Peki, MasterChef 16. yarışmacı kim oldu?
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın belirlediği "Analı Kızlı" konsepti altında yarışmacılar son kez tezgah başına geçecek. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan isim, ana kadroya giren 16. yarışmacı olacak. MasterChef 16. yarışmacı kim oldu?
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye'de heyecan, ana kadroya kabul edilecek 16. yarışmacı için dördüncü grubun mücadelesiyle devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın belirlediği "Analı Kızlı" konsepti altında yarışmacılar son kez tezgah başına geçecek. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan isim, ana kadroya giren 16. yarışmacı olacak. Önceki bölümde üçüncü gruptan İrem ana kadroya dahil edilmişti. Şimdi tüm gözler 29 Temmuz Salı akşamında kimsenin adının açıklanmasına çevrildi.
ANA KADROYA GİREN 15. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef'te ana kadroya giren 15. yarışmacı, üçüncü grup aşamasını başarıyla tamamlayan İrem oldu.
ANA KADROYA GİREN İLK 15 YARIŞMACI
1. Grup Yarışmacıları:
1. Yarışmacı: Furkan
2. Yarışmacı: Eylül
3. Yarışmacı: Çağatay
4. Yarışmacı: Onur
5. Yarışmacı: Hilal
Ayrıca yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan da kadroya dahil edildi.
2. Grup Yarışmacıları:
• 6. Yarışmacı: Sercan
7. Yarışmacı: Ayla
8. Yarışmacı: İhsan
9. Yarışmacı: Ayten
10. Yarışmacı: Çağlar
İkinci grupta yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz de forma şansı yakaladı.
3. Grup Yarışmacıları:
• 11. Yarışmacı: Sezer
12. Yarışmacı: Cansu
13. Yarışmacı: Özkan
14. Yarışmacı: Gizem
15. Yarışmacı: İrem
Üçüncü grupta yedeklerden Muratcan, Şule, Ömer ve Yakup da ana kadroya katıldı.
ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Dördüncü grubun final performansından sonra henüz ana kadroya giren 16. yarışmacı açıklanmadı. Kazanan isim belli olur olmaz, güncel gelişmeleri haberler üzerinden takip edebilirsiniz.