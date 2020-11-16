MasterChef 16 Kasım takımlar belli oldu mu? 16 Kasım Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? 16 Kasım MasterChef takımları belli oldu mu?

16 Kasım MasterChef'te hem yeni kurallar belirlendi hem de mavi takım kaptanı belirlendi. Bu haftanın takımlarının belli olacağı MasterChef'te takımlar belli oldu mu? MasterChef Emir kimdir? MasterChef Serhat kimdir?