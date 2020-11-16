MasterChef 16 Kasım takımlar belli oldu mu? 16 Kasım Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? 16 Kasım MasterChef takımları belli oldu mu?
16.11.2020 23:04 | Son Güncelleme: 16.11.2020 23:07
16 Kasım MasterChef'te hem yeni kurallar belirlendi hem de mavi takım kaptanı belirlendi. Bu haftanın takımlarının belli olacağı MasterChef'te takımlar belli oldu mu? MasterChef Emir kimdir? MasterChef Serhat kimdir?
Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanıyor. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu da açıklandı. Peki 16 Kasım'da düelloyu kim kazandı?
MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Mavi takım kaptanlığını Barbaros kazandı. Kırmızı takım kaptanı ise Serhat oldu.
16 KASIM TAKIMLARI BELLİ OLDU
Mavi takım kaptanı: Barbaros
Emir,
Özgür,
Sefa
Ebru
Kırmızı takım kaptanı: Serhat
Eray,
Ayyüce,
Uğur,
16 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLO ÖDÜLÜ NE?
Şeflerin açıklamasına göre bu hafta da bir ödül belirlenecek ve avantajlı olan mavi takıma ödül verilecek!