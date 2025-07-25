Jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yorumlarıyla birlikte en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı MasterChef ana kadrosuna dahil olacak. Peki, MasterChef 13. yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE REKABET TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

25 Temmuz Cuma akşamı ekranlara gelen yeni bölümde, yarışmaya sonradan katılan grup içerisinden ana kadroya girmeye hak kazanan 13. isim belirlenecek. Jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yorumlarıyla birlikte en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı MasterChef ana kadrosuna dahil olacak. Peki 25 Temmuz Cuma günü ana kadroya giren yeni yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yaşananlar…

13. YARIŞMACI ANA KADRODA YERİNİ ALIYOR

MasterChef'te her geçen bölümde heyecan artıyor. Yeni turdan ana kadroya yükselen yarışmacının açıklanmasıyla birlikte mücadele yeni bir boyuta taşınacak. Günün sonunda şeflerin en beğendiği tabağı hazırlayan yarışmacı, büyük mücadeleye ortak olacak. Peki, MasterChef Türkiye'de 25 Temmuz Cuma günü kim birinci oldu? Ana kadroya katılan 13. yarışmacı kim? Son bölümde yaşanan gelişmeler şu şekilde…

25 TEMMUZ'DA ANA KADROYA KATILAN İSİM BELLİ OLACAK

2025 sezonunda MasterChef'in ana kadrosuna katılmaya hak kazanan 13. yarışmacı henüz duyurulmadı. Açıklama gelir gelmez bilgiler güncellenecektir.

12. YARIŞMACI KİM OLDU?

Geçtiğimiz bölümde sergilenen performansların ardından MasterChef ana kadrosuna katılan 12. isim Cansu olmuştu.

11. YARIŞMACI SEZER OLDU

2025 MasterChef sezonunda ana kadroya giren 11. yarışmacı ise Sezer olarak açıklandı.

MASTER CHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR – GÜNCEL LİSTE

Yarışmanın şimdiye kadar ana kadrosuna dahil olan 11 ismi belli oldu. İşte isim isim güncel liste:

1. Etap Kadrosundan:

1. Yarışmacı: Furkan

2. Yarışmacı: Eylül

3. Yarışmacı: Çağatay

4. Yarışmacı: Onur

5. Yarışmacı: Hilal

Yedeklerden Dahil Olanlar: Elif, Bilal, Meryem ve Doğan

2. Etap Kadrosundan:

6. Yarışmacı: Sercan

7. Yarışmacı: Ayla

8. Yarışmacı: İhsan

9. Yarışmacı: Ayten

10. Yarışmacı: Çağlar