Masterchef 13 Eylül takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Masterchef'te Kırmızı takım yarışmacıları kimler?
Masterchef'te bugün 13 Eylül günü kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Dilara olurken kırmızı takım kaptanı için Dilara, Hamza'yı seçti. Buna göre mavi takım ve kırmızı takım kadroları şuanda kuruluyor. Peki, Masterchef 13 Eylül takımlar belli oldu mu? Mavi takım yarışmacıları kimler? Kırmızı takım yarışmacıları kimler? İşte tüm detaylar...
Masterchef'te haftanın kaptanlık oyunu Pazartesi gününde oynanıyor. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu da açıklandı. Peki 13 Eylül kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? Mavi takım ve kırmızı takım yeni yarışmacıları kimler oldu?
MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Mavi takım kaptanlığını Dilara kazandı. Kırmızı takım kaptanı ise Hamza oldu.
13 EYLÜL MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Yapılan yarışmada jüriler Dilara'nın tabağını en iyisi olarak seçti. Buna göre Dilara haftanın mavi kaptanı olmuş oldu. Bu hafta yeni takımlar kurulacak.
En iyi 7 yarışmacı:
- 7. olan yarışmacı : Tahsin
- 6. olan yarışmacı : Eren
- 5. olan yarışmacı : Sergen
- 4. olan yarışmacı : Azize
- 3. olan yarışmacı : Emre
- 2. olan yarışmacı : Hasan
- 1. olan yarışmacı : Dilara
MAVİ TAKIM KAPTANI OLAN YARIŞMACI : DİLARA
KIRMIZI TAKIM KAPTANI : HAMZA
Bu sonuçlara göre Dilara mavi takım kaptanı seçildi. Dilara, kırmızı takım kaptanı olarak Hamza'yı seçti ve kırmızı takım kaptanı Hamza oldu.
13 Eylül Pazartesi yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde.
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
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- Eren
- Hamza
- Tahsin
- Milhan Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
- Ateş
- Mert
- Azize
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
- Hamza
- Şükrü
- Hasan
- Emre
- Burcu
- Mustafa
- Tunahan
- Safanur