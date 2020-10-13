MasterChef 13 Ekim düelloyu kim kazandı? Mavi takım - Kırmızı takım pide düellosunu kim kazandı? Pide düellosunda kim kiminle eşleşti?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef 13 Ekim düelloyu kim kazandı? Mavi takım - Kırmızı takım pide düellosunu kim kazandı? Pide düellosunda kim kiminle eşleşti?

13.10.2020 22:55 | Son Güncelleme: 13.10.2020 22:59
MasterChef 13 Ekim düelloyu kim kazandı? Mavi takım - Kırmızı takım pide düellosunu kim kazandı? Pide düellosunda kim kiminle eşleşti?

MasterChef Türkiye'de düello heyecanı yaşanıyor. Kaptanlık düellosundan sonra bugün de takım düellosu yaşanıyor. Peki, Mavi takım – Kırmızı takım pide düellosunu kim kazandı? Pide düellosunda kim kiminle eşleşti? Kim hangi pideyi yaptı?

Dün akşam MasterChef'te Mavi takım kaptanı Uğur ve Kırmızı takım kaptanı Sefa karşıya gelmiş ve düelloyu Uğur kazanmıştı. Bugün de Mavi takım ve Kırmızı takım takım düellosunda karşı karşıya geliyor en güzel pide tariflerini yapmaya çalışıyorlar. Peki, MasterChef düelloyu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım pide düellosunu kim kazandı? Pide düellosunda kim kiminle eşleşti?

MAVİ TAKIM – KIRMIZI TAKIM PİDE DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım – Kırmızı takım pide düellosu 5-2 Mavi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuca göre Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.

PİDE DÜELLOSUNDA KİM KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Didem - Ebru : Ebru kazandı/ CANTİK PİDE EBRU KAZANDI

MasterChef 13 Ekim düelloyu kim kazandı? Mavi takım - Kırmızı takım pide düellosunu kim kazandı? Pide düellosunda kim kiminle eşleşti?

Özgül - Emir : Emir kazandı/ KAYSERİ CIVIKLI PİDESİ EMİR KAZANDI

Barbaros - Uğur : Barbaros kazandı

Serhat - Tanya : Tanya kazandı

MasterChef 13 Ekim düelloyu kim kazandı? Mavi takım - Kırmızı takım pide düellosunu kim kazandı? Pide düellosunda kim kiminle eşleşti?

Sefa - Esra : Sefa kazandı/ BAFRA PİDESİNDE SEFA KAZANDI

MasterChef 13 Ekim düelloyu kim kazandı? Mavi takım - Kırmızı takım pide düellosunu kim kazandı? Pide düellosunda kim kiminle eşleşti?

Eray - Furkan : Furkan kazandı/ KONYA BIÇAK ARASI PİDE FURKAN KAZANDI

MasterChef 13 Ekim düelloyu kim kazandı? Mavi takım - Kırmızı takım pide düellosunu kim kazandı? Pide düellosunda kim kiminle eşleşti?

Ayyüce - Berker : Berker kazandı

MasterChef 13 Ekim düelloyu kim kazandı? Mavi takım - Kırmızı takım pide düellosunu kim kazandı? Pide düellosunda kim kiminle eşleşti?

SONUÇ : MAVİ TAKIM 5-2 KAZANMIŞTIR

İlgili Haberler

MasterChef yeni takımlar 5 Ekim: MasterChef kim kaptan oldu? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları
MasterChef yeni takımlar 5 Ekim: MasterChef kim kaptan oldu? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları
MasterChef 6 Ekim döner düellosunu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım döner düellosunu kim kazandı? Döner düellosunda kim kiminle eşleşti?
MasterChef 6 Ekim döner düellosunu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım döner düellosunu kim kazandı? Döner düellosunda kim kiminle eşleşti?
Masterchef'te kim elendi? 4 Ekim Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?
Masterchef'te kim elendi? 4 Ekim Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Özgü Namal Merve Boluğur Caner Cindoruk
Spor Samatta Caner Erkin Mbaye Diagne Sergen Yalçın Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız İzmir Apple Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef 13 Ekim düelloyu kim kazandı? Mavi takım - Kırmızı takım pide düellosunu kim kazandı? Pide düellosunda kim kiminle eşleşti? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 23:00:21. #1.14#
title