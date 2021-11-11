Masterchef'te bugün kim kazandı? Dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 11 Kasım dokunulmazlığı kim kazandı? Mert mi Burcu mu Sergen mi? Kırmızı takımda bugün kim dokunulmaz oldu, potaya kimler gitti? Masterchef 11 Kasım Perşembe kim kazandı? Masterchef 11 Kasım Perşembe kırmızı takımda kimler potaya girdi?

MASTERCHEF 11 KASIM DIŞ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Henüz oylamaya geçilmedi. Mersin dış oyununu kazanan takım haftanın da kazananı olacak.

Yemekler ve oylamalar şu şekilde:

- Yüksük Çorbası kazanan takım : Mavi takım (6-2)

- Vardabit Parçası kazanan takım : Mavi takım (5-3)

- Batırık kazanan takım : Kırmızı takım (7-1)

- Etli Gölevez kazanan takım : Kırmızı takım (5-3)

- Mamül kazanan takım : (7-1)

SONUÇ : MAVİ TAKIM 22 - 18 KIRMIZI TAKIM

Buna göre kazanan takım Mavi takım oldu. Kırmızı takım birazdan kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.

11 KASIM PERŞEMBE MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA BİREYSEL DOKUNULMAZILIĞI KİM KAZANDI?

Yapılan yarışma sonucu Burcu 3. oldu. Mert ve Sergen son 2'ye kaldı. İki isimden birisi gecenin kazananı olacak.

3. olan yarışmacı : Burcu

2. olan yarışmacı : Sergen

1. olan yarışmacı : Mert

Dokunulmazlığı Kazanan İsim : MERT

Kazanan isim birazdan açıklanacak.

Dokunulmazlığı Mert kazandı. Buna göre Sergen ve Burcu haftanın 5. ve 6. eleme adayları oldu.

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