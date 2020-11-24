MasterChef 107. bölüm fragmanı yayınlandı! MasterChef yeni bölümde Uğur var mı?24 Kasım MasterChef yemekleri!

İlgiyle izlenen MasterChef yarışması yeni bölüm fragmanı ile heyecan yarattı. MasterChef 107. bölüm fragmanı yayınlandı! MasterChef yeni bölümde Uğur var mı?24 Kasım MasterChef yemekleri!

24 Kasım Salı günü yayınlanacak MasterChef yarışmasında neler olacak? MasterChef 107. bölüm fragmanı yayınlandı! MasterChef yeni bölümde Uğur var mı?24 KasımMasterChef yemekleri!

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE UĞUR VAR MI?

24 Kasım tarihinde yayınlanan fragmanda MasterChef yarışmasında yarışan Uğur yer almadı. Acun Ilıcalı tarafından attığı Twitter'da paylaştığı yazılar sebebiyle yarışmadan ayrılmasına karar verildi.

23 KASIM MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?

Mavi takım kaptanı en iyi çi börek yapan kişi olacak. Şefler bu ismi Ebru olarak seçti.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kırmızı takım kaptanı mavi takım kaptanı tarafından belirlenecek. Mavi takım kaptanı olan Ebru karşısında bir isim belirliyor. Ebru kırmızı takım kaptanı olarak Sefa'yı seçti.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!