Masterchef 10 Kasım özel menüsü ne? Masterchef bugünün menüsü ne oldu? 10 Kasım Çarşamba hangi yemekler yapılacak?
Masterchef'te bugün özel menü yapıldı. 10 Kasım'a özel menü nedir izleyiciler tarafından merak edildi. Bugün 7 bölgeye özel 7 yemek yapılacak. Peki, Masterchef 10 Kasım özel menüsü ne? Masterchef bugünün menüsü ne oldu? 10 Kasım Çarşamba hangi yemekler yapılacak? İşte bilgiler...
Masterchef 10 Kasım menüsü ne oldu? Bugün hangi yemekler yapılacaktır? Masterchef yemekleri nelerdir?
MASTERCHEF 10 KASIM ÖZEL MENÜSÜ NE OLDU?
Bugün 7 farklı bölgeye özel 7 yemek yapılacak.
Günün menüsü şöyle:
- - Mahluta Çorbası (Güney Doğu Anadolu)
- - Çökelek Böreği (Akdeniz)
- - Deniz Börülcesi Salatası (Ege)
- - Zırh Salatası (Marmara)
- - Kiremitte Balık (Karadeniz)
- - Ankara Tava (İç Anadolu)
- - Murtuğa (Doğu Anadolu)
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