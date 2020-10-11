MasterChef 10 Ekim Cumaresi dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 1. ve 2. eleme adayları kimler?

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın son dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Mavi takımın 4-1 dokunulmazlığı kazanmasıyla kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki 10 Ekim Cumartesi bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kim oldu? 1. ve 2. eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerle dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 10 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu? Birinci ve ikinci eleme adayı kimdir?

MASTERCHEF 10 EKİM CUMARTESİ DOKUNULMAZLIK YEMEĞİ NEDİR?

Masterchef'te bugün dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Soğan Dolması yemeği yapılması istendi. Bu yemeğe göre kim dokunulmazlığı kazandı? Şimdi hep birlikte öğrenelim.

10EKİM CUMARTESİ MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Eray kazandı. Eray'ın 6. dokunulmazlığı oldu.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu Eray kazandı.

2. Eleme adayı: Wallison

3. Eleme adayı: Berker

4. Eleme adayı: Tanya

MAVİ TAKIM KADROSU

Esra, Furkan, Barbaros, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Didem

KIRMIZI TAKIM KADROSU

Ebru, Serhat, Tanya, Eray, Sefa, Berker, Walison