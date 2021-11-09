Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 9 Kasım Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 9 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 9 KASIM HAFTANIN 1. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda vegan mutfağından yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü vegan mutfağı oldu.

9 Kasım Masterchef Vegan Mutfağı ve Kazananları Şu Şekilde:

Kereviz Böreği kazanan takım : Mavi takım

Karnıbahar Köftesi kazanan takım : Mavi takım

Köz Biberli Hıngal kazanan takım : Mavi takım

Bakla Dolma kazanan takım : Mavi takım

Orman Meyveli Vegan Brownie kazanan takım : Mavi takım

SONUÇ : MAVİ TAKIM 5 - 0 KIRMIZI TAKIM

Haftanın ilk oyununu Mavi takım kazanmış oldu. Birazdan kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.

9 KASIM MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Kırmızı takımda dokunulmazlığı Burcu kazandı.

HAFTANIN 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Burcu 1. eleme adayı olarak Araz'ın ismini verdi. Yapılan oylama sonucu 2. eleme adayı belli olacak.

1. eleme adayı : Araz

Araz 2. eleme adayı : -

Birazndan haftanın 2. eleme adayı açıklanacak.

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