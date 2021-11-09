Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 9 Kasım Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?
Masterchef'te 9 Kasım günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Burcu'nun tabağı seçildi ve Burcu 1. aday için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 9 Kasım Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 9 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?
Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda vegan mutfağından yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü vegan mutfağı oldu.
9 Kasım Masterchef Vegan Mutfağı ve Kazananları Şu Şekilde:
- Kereviz Böreği kazanan takım : Mavi takım
- Karnıbahar Köftesi kazanan takım : Mavi takım
- Köz Biberli Hıngal kazanan takım : Mavi takım
- Bakla Dolma kazanan takım : Mavi takım
- Orman Meyveli Vegan Brownie kazanan takım : Mavi takım
SONUÇ : MAVİ TAKIM 5 - 0 KIRMIZI TAKIM
Haftanın ilk oyununu Mavi takım kazanmış oldu. Birazdan kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.
Kırmızı takımda dokunulmazlığı Burcu kazandı.
Burcu 1. eleme adayı olarak Araz'ın ismini verdi. Yapılan oylama sonucu 2. eleme adayı belli olacak.
- 1. eleme adayı : Araz
- 2. eleme adayı : -
Birazndan haftanın 2. eleme adayı açıklanacak.