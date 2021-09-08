Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 8 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?
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Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 8 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 8 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?
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Masterchef'te 8 Eylül günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Hamza'nın tabağı seçildi ve Hamza 1. aday için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 8 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 8 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

8 EYLÜL MASTERCHEF YEMEKLERİ VE KAZANANLAR

Bugün sokak yemekleri yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir:

  • Nohut Dürüm : KIRMIZI TAKIM kazandı
  • Balık Ekmek : MAVİ TAKIM kazandı
  • Goralı : MAVİ TAKIM kazandı
  • Islak Hamburger : KIRMIZI TAKIM kazandı
  • Kumpir : KIRMIZI TAKIM kazandı
  • Halka Tatlısı : MAVİ TAKIM kazandı
  • Bici Bici : MAVİ TAKIM kazandı

MAVİ TAKIM 4 - 3 KIRMIZI TAKIM

Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI

  • İbrahim
  • Azize
  • Hamza
  • Mert
  • Burcu
  • Emre
  • Dilara
  • Safanur

8 EYLÜL ÇARŞAMBA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar Danilo Şef'in imza tabağı olan A Tutto Salmone yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İbrahim ve Hamza en iyi 2 tabak seçildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

KAZANAN İSİM : HAMZA

HAFTANIN 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Hamza oldu. Hamza 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Hamza 1. eleme adayı için Azize'nin ismini söyledi.

  • 1. eleme adayı : Azize
  • 2. eleme adayı : Birazdan oylama yapılacak.
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Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 8 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu? - Haberler
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