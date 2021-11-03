Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 2 Kasım Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 2 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

2 KASIM MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yarışma halen devam ediyor. Birazdan kazanan takım açıklanacak.

Kazanan takımlar:

İçli köfteyi kazanan takım : Kırmızı Takım

Kayseri mantı kazanan takım : Kırmızı Takım

Pilav ve Karnıyarık kazanan takım : Kırmızı Takım

Taş Kadayıf kazanan takım : Mavi Takım

Paçanga Böreği kazanan takım : Kırmızı Takım

Çökertme Kebabı kazanan takım : Kırmızı Takım

Şuanda Kırmızı takım 4-1 önde. 4 olan takım dokunulmazlığı kazanacak.

Kazanan Takım : KIRMIZI TAKIM

Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Birazdan mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.

2 KASIM MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Mavi takımda dokunulmazlığı Eren kazandı.

HAFTANIN 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Eren 1. eleme adayı olarak Pelin'in ismini verdi. Yapılan oylama sonucu Emre 2. eleme adayı oldu.

1. eleme adayı : Pelin

Pelin 2. eleme adayı : Emre

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