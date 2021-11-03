Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 2 Kasım Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?
Masterchef'te 2 Kasım günü mavi takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Eren'in tabağı seçildi ve Eren 1. aday için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 2 Kasım Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 2 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?
Yarışma halen devam ediyor. Birazdan kazanan takım açıklanacak.
Kazanan takımlar:
- İçli köfteyi kazanan takım : Kırmızı Takım
- Kayseri mantı kazanan takım : Kırmızı Takım
- Pilav ve Karnıyarık kazanan takım : Kırmızı Takım
- Taş Kadayıf kazanan takım : Mavi Takım
- Paçanga Böreği kazanan takım : Kırmızı Takım
- Çökertme Kebabı kazanan takım : Kırmızı Takım
Şuanda Kırmızı takım 4-1 önde. 4 olan takım dokunulmazlığı kazanacak.
Kazanan Takım : KIRMIZI TAKIM
Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Birazdan mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.
Mavi takımda dokunulmazlığı Eren kazandı.
Eren 1. eleme adayı olarak Pelin'in ismini verdi. Yapılan oylama sonucu Emre 2. eleme adayı oldu.
- 1. eleme adayı : Pelin
- 2. eleme adayı : Emre