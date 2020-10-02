Masterchef 1 Ekim Perşembe eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye haftanın 3. ve 4. eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Masterchef 1 Ekim Perşembe eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye haftanın 3. ve 4. eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı?

02.10.2020 00:44 | Son Güncelleme: 02.10.2020 00:48
Masterchef 1 Ekim Perşembe eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye haftanın 3. ve 4. eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef 1 Ekim Perşembe günkü yeni bölümünde 2 eleme adayı çıktı. 1 kişi de dokunulmazlığı kazandı. Yarışmacılar karides yemeği yaparak birbirleriyle yarıştı. Peki Masterchef eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı? Tüm detaylar haberimizde...

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yapılan yeni bölümde haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Sefa ise dokunulmazlığı kazandı. Peki 3. ve 4. eleme adayları kimler?

1 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

1 Ekim Perşembe 2020 dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmıştır.

MAVİ TAKIM

Serhat (Kaptan)

Özgül

Furkan

Eray

Tanya

Uğur

Sefa

Didem

KIRMIZI TAKIM

Emir

Esra

Duygu

Ayyüce

Berker

Ebru

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oynamıştır. Buna göre bireysel dokunulmazlığı Sefa kazanmıştır. Sefa da haftanın 3. eleme adayı olarak Uğur'u söylemiştir.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM:

Sefa

ELEME ADAYLARI:

Haftanın 3. eleme adayı : Uğur

Haftanın 4. eleme adayı : Didem

İlgili Haberler

Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 1 Ekim Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 1 Ekim Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
Masterchef eleme adayları kim oldu? 26 Eylül Cumartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 5. ve 6. eleme adayları kimler?
Masterchef eleme adayları kim oldu? 26 Eylül Cumartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 5. ve 6. eleme adayları kimler?
Masterchef eleme adayları kim oldu? 24 Eylül Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?
Masterchef eleme adayları kim oldu? 24 Eylül Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Ebru Şallı Özlem Yıldız Acun Ilıcalı
Spor Ryan Babel Mbaye Diagne Eddie Newton Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Daha Fazla Avrupa Kocaeli Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masterchef 1 Ekim Perşembe eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye haftanın 3. ve 4. eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 00:48:25. #1.14#
title