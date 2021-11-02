Masterchef (1-7 Kasım) bu haftanın yeni takımları! Masterchef mavi takımda kimler var? Masterchef kırmızı takımda kimler var?
Masterchef Kasım ayının ilk haftasındaki oyuncuları belli oldu. Masterchef'te son 12 yarışmacı kaldı. Peki, hangi yarışmacı hangi takımda yer alıyor. Emre hangi takımda? Eren hangi takımda? Sergen hangi takımda? Pelin hangi takımda? Masterchef mavi takımda kimler var? Masterchef kırmızı takımda kimler var? İşte tüm takımlar ve yarışmacıları...
Masterchef (1-7 Kasım) bu haftanın yeni takımları ve oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef kırmızı takımda kimler var? Masterchef mavi takımda kimler var? İşte bilgiler...
MASTERCHEF BU HAFTANIN TAKIMLARI
Mavi takım oyuncuları:
- Pelin
- Tahsin
- Araz
- Eren
- Emre
- Safanur
Kırmızı takım oyuncuları:
- Dilara
- Mert
- Sergen
- Azize
- Burcu
- Hasan
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