Masterchef (1-7 Kasım) bu haftanın yeni takımları! Masterchef mavi takımda kimler var? Masterchef kırmızı takımda kimler var?

Masterchef (1-7 Kasım) bu haftanın yeni takımları ve oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef kırmızı takımda kimler var? Masterchef mavi takımda kimler var? İşte bilgiler...

MASTERCHEF BU HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi takım oyuncuları:

- Pelin

- Tahsin

- Araz

- Eren

- Emre

- Safanur

Kırmızı takım oyuncuları:

- Dilara

- Mert

- Sergen

- Azize

- Burcu

- Hasan

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