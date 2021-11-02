MasterChef'in jüri üyesi estetik mi yaptırdı? Son hali şok etti

Masterchef Türkiye'de öne çıkan jürilerden olan Mehmet Yalçınkaya programdaki çıkışları kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Zaman zaman kızı Sude Yalçınkaya'nın paylaşımlarıyla da konuşulan Mehmet Şef'in son bölümdeki görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti.

Mehmet Yalçınkaya'nın programda dudaklarının şişliği gözlerden kaçmadı. Bir sosyal medya hesabı dudak dolgusu iddiasında bulununca Mehmet Yalçınkaya açıklama geldi.

Mehmet Yalçınkaya açıklamasında "Arkadaşlar alerjim var bir ürüne. Yapmayın lütfen!" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şef'in bu açıklaması takipçilerini tatmin etmedi.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

'Fusion Mutfak' akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.

Masterchef'in Mehmet Şef'i 1974 yılında aşçılar diyarı Bolu'da dünyaya geldi. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.