Masterchef 01 Adana oyununu kim kazandı? 5 Kasım dokunulmazlık oyununu kim aldı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Masterchef 01 Adana oyununu kim kazandı? 5 Kasım dokunulmazlık oyununu kim aldı?

05.11.2020 23:12 | Son Güncelleme: 05.11.2020 23:37
Masterchef 01 Adana oyununu kim kazandı? 5 Kasım dokunulmazlık oyununu kim aldı?

5 Kasım MasterChef yemekleri ve kazananları! MasterChef Türkiye 5 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 5 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef yeni eleme sistemi

Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanmıştı. Salı günü ise Büyük Ödül için kıyasıya mücadele verildi! Peki, 5 Kasım 2020 tarihinde ekranlara gelen MasterChef'te neler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

5 KASIM MASTERCHEF TAKIMLARI

Mavi takım kaptanı : Emir

Mavi takım üyeleri :

Furkan

Esra

Eray

Ayyüce

Sefa

Kırmızı takım kaptanı : Serhat

Kırmızı takım üyeleri :

Barbaros

Uğur

Özgül

Ebru

MASTERCHEF 5 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

1. Karnabahar Çorbası - kırmızı takım

2. İrlanda Usulü Soda Ekmeği Ve Deviled Egg - kırmızı

3. Cottage Pie - mavi takım

4. Ballı Hardallı Tavuk Ve Colecannon - mavi takım

5. İrlanda Usulü Elmalı Kek Ve Custard Sos - kırmızı takım

Kırmızı takım, avantajını kullandı ve bireysel dokunulmazlık için yarışacak olan takım oldu.

01 ADANA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ayyüce, Furkan, Esra, Emir, Eray ve Sefa arasında geçen çekişmede kazanan belli oluyor ve bir kişi potaya giriyor!

En beğenilen tabaklar, Sefa, Eray ve Ayyüce'nin oldu.

Eray kazandı!

5 KASIM MASTERCHEF POTAYA GİREN İSİMLER HANGİLERİ?

Potaya giren ilk isim bu akşam belli olacak!

MASTERCHEF YENİ ELEME SİSTEMİ

MasterChef'te her hafta takımlar arasında üç dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve her oyun sonrasında kaybeden takımdan iki eleme adayı çıkıyor. Böylece haftada altı eleme adayı belirleniyordu. Pazar günü bu altı yarışmacı arasında oynanan eleme oyunu sonrasında bir kişi eleniyordu.

MasterChef 2020 yeni dönemde dokunulmazlık oyunu, her hafta Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak. Her oyun sonrasında birer eleme adayı çıkacak. Böylece belirlenen 3 eleme adayı ile eleme oyunu oynanacak.

İlgili Haberler

5 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
5 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Çağatay Ulusoy
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Fatih Terim Mehmet Topal Abdullah Avcı
Daha Fazla İzmir Twitter Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masterchef 01 Adana oyununu kim kazandı? 5 Kasım dokunulmazlık oyununu kim aldı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 23:37:39. #1.14#
title