Masterchef 01 Adana oyununu kim kazandı? 5 Kasım dokunulmazlık oyununu kim aldı?

5 Kasım MasterChef yemekleri ve kazananları! MasterChef Türkiye 5 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 5 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef yeni eleme sistemi

Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanmıştı. Salı günü ise Büyük Ödül için kıyasıya mücadele verildi! Peki, 5 Kasım 2020 tarihinde ekranlara gelen MasterChef'te neler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

5 KASIM MASTERCHEF TAKIMLARI

Mavi takım kaptanı : Emir

Mavi takım üyeleri :

Furkan

Esra

Eray

Ayyüce

Sefa

Kırmızı takım kaptanı : Serhat

Kırmızı takım üyeleri :

Barbaros

Uğur

Özgül

Ebru

MASTERCHEF 5 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

1. Karnabahar Çorbası - kırmızı takım

2. İrlanda Usulü Soda Ekmeği Ve Deviled Egg - kırmızı

3. Cottage Pie - mavi takım

4. Ballı Hardallı Tavuk Ve Colecannon - mavi takım

5. İrlanda Usulü Elmalı Kek Ve Custard Sos - kırmızı takım

Kırmızı takım, avantajını kullandı ve bireysel dokunulmazlık için yarışacak olan takım oldu.

01 ADANA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ayyüce, Furkan, Esra, Emir, Eray ve Sefa arasında geçen çekişmede kazanan belli oluyor ve bir kişi potaya giriyor!

En beğenilen tabaklar, Sefa, Eray ve Ayyüce'nin oldu.

Eray kazandı!

5 KASIM MASTERCHEF POTAYA GİREN İSİMLER HANGİLERİ?

Potaya giren ilk isim bu akşam belli olacak!

MASTERCHEF YENİ ELEME SİSTEMİ

MasterChef'te her hafta takımlar arasında üç dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve her oyun sonrasında kaybeden takımdan iki eleme adayı çıkıyor. Böylece haftada altı eleme adayı belirleniyordu. Pazar günü bu altı yarışmacı arasında oynanan eleme oyunu sonrasında bir kişi eleniyordu.

MasterChef 2020 yeni dönemde dokunulmazlık oyunu, her hafta Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak. Her oyun sonrasında birer eleme adayı çıkacak. Böylece belirlenen 3 eleme adayı ile eleme oyunu oynanacak.