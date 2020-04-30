Mastercard ve BiTaksi, sağlık çalışanlarını evden hastaneye ücretsiz taşıyacak
30.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:40
Kampanya kapsamında, İstanbul Valiliği destekleri ve İl Sağlık Müdürlüğü yönlendirmesiyle belirlenen 30 hastanede görev yapan sağlık çalışanları, hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecek.
Kampanya kapsamında, İstanbul Valiliği destekleri ve İl Sağlık Müdürlüğü yönlendirmesiyle belirlenen 30 hastanede görev yapan sağlık çalışanları, hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecek.
Kaynak: Dunya.com