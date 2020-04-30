Mastercard ve BiTaksi, sağlık çalışanlarını evden hastaneye ücretsiz taşıyacak

Mastercard ve BiTaksi iş birliğiyle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belirli hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları, ev-hastane arasındaki yolculuklarını ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

Mastercard ve BiTaksi iş birliğiyle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belirli hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları, ev-hastane arasındaki yolculuklarını ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

Mastercard ve BiTaksi ortak açıklamasına göre, iki şirket, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadelede büyük fedakarlıklarla görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarının hayatlarını bir nebze kolaylaştırmak için bir araya geldi.

Proje kapsamında, İstanbul Valiliği destekleri ve İl Sağlık Müdürlüğü yönlendirmesiyle belirlenen toplam 30 hastanede görev yapan sağlık çalışanları, hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecek.

İş birliği kapsamında, 4 Mayıs Pazartesi 00.00'dan itibaren başlayacak destek hizmetinden faydalanmak için sağlık çalışanlarının bağlı bulundukları hastane yönetimlerinden temin edecekleri kodu, BiTaksi uygulaması içinde yer alan "hesabım" alanından "promosyonlarım" sekmesine eklemeleri yeterli olacak.

Her sağlık çalışanı günde azami 2 defa kampanyadan faydalanabilecek

Yolculukların belirlenen hastanelerde başlaması ya da bitmesi şartıyla geçerli olan bu hizmetten, proje kapsamındaki hastanelerde görev yapan tüm sağlık görevlileri faydalanabilecek. Kartlı yapılan tüm yolculuklarda geçerli kampanya çerçevesinde, her sağlık çalışanı, günde azami 2 defa kampanyadan faydalanabilecek.

Mastercard ve BiTaksi iş birliğinde başlatılan sağlık çalışanlarına ulaşım destek hizmeti, İstanbul'da 1.000 ve üzeri sağlık çalışanını bünyesinde barındıran toplam 30 hastanede geçerli olacak.

Mastercard ve BiTaksi iş birliği katılım koşulları hakkında detaylı bilgiye ve proje kapsamındaki hastane bilgisine "https://www.mastercard.com.tr/tr-tr/Yolunuzacikolsun.html" adresinden ulaşılabiliniyor.

Kaynak: AA