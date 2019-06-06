Mastercard tecavüzle suçlanan Neymar'ın reklam kampanyasını iptal etti
Mastercard şirketi, Paris'te bir kadına tecavüz etmekle suçlanan Brezilyalı futbolcu Neymar'ın bulunduğu reklam kampanyasını iptal etti. Şirketten yapılan resmi açıklamada, "tecavüz suçlaması aydınlanana kadar" reklam kampanyası yüzlerinden olan Neymar'a yer verilmeyeceği belirtildi.
Öte yandan Brezilyalı futbolcu Neymar'ın Paris'te otel odasında kendisine tecavüz ettiğini iddia eden kadın 5 Haziran'da ilk defa kamuoyu önünde açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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