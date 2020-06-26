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Mastercard Paha Biçilmez Deneyimler Maximum Mobil'de

İş Bankası ve Mastercard işbirliği ile Paha Biçilemez İstanbul Deneyimleri'ne artık Maximum Mobil uygulamasından online olarak erişilebiliyor.

Mastercard Paha Biçilmez Deneyimler Maximum Mobil'de
26.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:37

İş Bankası ve Mastercard işbirliği ile Paha Biçilemez İstanbul Deneyimleri'ne artık Maximum Mobil uygulamasından online olarak erişilebiliyor.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, Mastercard ile Maximum Mobil uygulaması içerisinde özel bir iş birliğine gitti.

İş Bankası, bu iş birliği ile günlük hayattaki farklı alışveriş deneyimlerini tek bir uygulama içerisinde topladığı mobil ödeme platformu Maximum Mobil kullanıcılarını, eğlenceli ve ilgi çekici online deneyimler ile buluşturmuş oluyor.

Mastercard'ın Paha Biçilemez İstanbul platformunun, API teknolojisi ile Maximum Mobil ekosistemine entegre edildiği iş birliği sayesinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki Mastercard ve Maestro logolu İş Bankası kart sahipleri, Maximum Mobil uygulaması üzerinden kendilerine özel hazırlanan deneyimlere ayrıcalıklı olarak ulaşıp, bu deneyimleri online olarak yaşayabilecekler.

İş Bankası, Mastercard iş birliği ile hem koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile birlikte önemli hale gelen online deneyimleri Maximum Mobil platformu üzerinden müşterilerine ayrıcalıklı olarak sunuyor; hem de Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilen uygulama kapsamında, Maximum Mobil ekosistemi içerisindeki dijital iş birlikleri sayesinde markalarla bireylerin uçtan uca deneyimler aracılığı ile buluşmasına imkan sağlıyor.

28 Haziran'da Edis'in online konseri ile başlayacak olan deneyim serisi; kitap okumaları, tiyatro, rehberli turlar, atölye çalışmaları gibi kültür&sanat, müzik, eğlence, spor ve sağlıklı yaşam gibi farklı alanlardaki çeşitli online etkinlikler ile devam edecek.

İş Bankası Mastercard ve Maestro logolu kart sahiplerine özel olarak hazırlanan Paha Biçilemez İstanbul deneyimlerine, Maximum Mobil uygulaması üzerinden ulaşmak mümkün.

Kullanıcıların, Maximum Mobil-Fırsatlar sekmesinde yer alan Paha Biçilemez Deneyimler menüsüne girip, yararlanmak istediklerini seçebilecekleri deneyimlerden bazıları şu şekilde:

"Edis'in 28 Haziran akşamı Instagram hesabı üzerinden vereceği online konser; Sayısız çizgi filme ve animasyon karakterine sesi ile hayat veren Yekta Kopan'ın, 7 -11 yas¸ arasındaki çocuklara özel olarak İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan bir masal kitabı okuması; Tarihin Sıfır Noktası diye adlandırılan Göbeklitepe'nin 3D sanal müzesini sanat tarihi uzmanı Atilla Turan ile gezme fırsatı; kukla sanatçısı ve kukla tiyatrosu eğitmeni Suat Ünverdi ile evdeki kullanılmayan eşyaları değerlendirerek canlı yayında kukla yapımı; Aroma terapist Rana Babac¸ Çelebi'den dezenfektan yapımı, fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığın korunmasında kullanılan aroma terapik yağlar hakkında merak edilen her şey."

"Online deneyimler bundan sonra dijitalleşmeye yön verecek alanlardan biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, Kovid-19 pandemisi ile birlikte evde kalmak durumunda oldukları dönemde ve halen devam eden sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, pek çok deneyimi online olarak yaşama davranışını sergilediklerini belirtti.

Sezen, şunları kaydetti:

"Bu olağanüstü süreçte, dipten gelen pek çok trend gibi online deneyimlerin de bundan sonra dijitalleşmeye yön verecek alanlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Bireylerin beklentilerini ve ideal müşteri deneyimini odağımıza aldığımız çalışmalar kapsamında hayata geçirdiğimiz yeniliklerden biri de bu yönde oldu. Maximum Mobil ekosistemi içerisindeki iş ortaklarımız ile birlikte sunduğumuz, hızlı, kolay ve güvenli alışveriş imkanı sağlayan deneyimlere, Mastercard'ın Paha Biçilemez Deneyimleri'ni de ekledik. Mastercard'ın Paha Biçilemez İstanbul platformu ile gerçekleştirdiğimiz özel API entegrasyonu sayesinde İş Bankası Mastercard ve Maestro logolu kredi kartı ve Bankamatik Kartı'na sahip Maximum Mobil kullanıcıları, uygulamaya eklenen Paha Biçilemez Deneyimler menüsü altından kendilerine özel hazırlanan kültür & sanat, müzik, eğlence, spor ve sağlıklı yaşam gibi farklı alanlardaki deneyimleri online olarak yaşayabilecekler. Önümüzdeki dönemde bireylerin artan hız ve kolaylık beklentisi ile daha fazla önemli hale gelecek olan uçtan uca ve sürtünmesiz dijital iş modellerinin, dijital işbirliklerini artıracağına inanıyoruz. Müşterilerimizin günlük hayatına değer katacak yeni dijital işbirlikleri kurma yönünde çalışmalarımız devam ediyor."

Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan da, "Paha Biçilemez İstanbul platformumuzda sunduğumuz eşsiz deneyimleri, Türkiye'de ilk defa kendi platformumuz dışında erişime açıyoruz. İş Bankası'na API'lerimizin entegre edilmesiyle, Maximum Mobil ile de bu paha biçilemez deneyimlere yepyeni bir kanaldan erişim sağlayarak dünyadaki sayılı örneklerden birini gerçekleştirmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygulama kapsamında, sadece Maximum Mobil kullanıcılarına özel deneyimleri de bu iş birliği için geliştirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Çağlayan, Türk bankaları ve kart sahipleri teknolojiye adaptasyonları ile tüm dünyada öne çıkmaya devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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