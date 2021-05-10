Mastercard'ın İhtiyaç Haritası iş birliğiyle yarattığı El Ele Destek Hareketi devam ediyor

Kovid-19 sürecinde Mastercard ve İhtiyaç Haritası'nı bir araya getiren sosyal pazar yeri "El Ele Destek Hareketi", ihtiyaç sahiplerinin gıda ve hijyen temel ihtiyaçlarının platform aracılığıyla aynı ildeki yerel esnaf tarafından karşılanması esasıyla çalışmalarını 20 ilde tamamladı.

Kovid-19 sürecinde Mastercard ve İhtiyaç Haritası'nı bir araya getiren sosyal pazar yeri "El Ele Destek Hareketi", ihtiyaç sahiplerinin gıda ve hijyen temel ihtiyaçlarının platform aracılığıyla aynı ildeki yerel esnaf tarafından karşılanması esasıyla çalışmalarını 20 ilde tamamladı.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, projenin 20 ilden sonraki hedefi ise 81 ilde bu uygulamayı yaygınlaştırarak destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri ile esnafları ve destekçileri birleştirmek. Bu doğrultuda teknolojik alt yapı çalışmaları tamamlanan sosyal pazar yeri platformunda Mastercard fonu ile 8 bin 100 aileye yardım sağlanırken 300 işletme de kampanyanın tedarikçisi olarak pazar yerinden satış gerçekleştirdi.

Projenin bundan sonraki en büyük amacı pandemiden zarar görmüş ve destek almak isteyen bireyleri yardımseverlerle buluşturmak ve sosyal pazar yerine kayıtlı yerel esnafın sayısını artırmak. Projenin bu fazında yardımlaşmanın toplumda önemli bir değer olduğuna dikkat çeken Mastercard ve İhtiyaç Haritası, ortak toplumsal bilinç ve sorumluluk gerektirdiği gerçeğinden yola çıkarak projenin devamında "Yayalım Yaşatalım" mesajı ile herkesi platformu kullanmaya davet ediyor. Bireysel olarak katılmak ya da tedarikçi olmak isteyenler için İhtiyaç Haritası ana sayfasındaki yönlendirmeleri izlemek ve kayıt olmak yeterli oluyor.

"El Ele Destek Hareketi" sosyal pazar yerinin ilk 10 ili olan İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Adana, Mersin, Trabzon, Elazığ ve Denizli'de hedeflenen yardım sayısına ulaşılmasının ardından projenin ikinci fazında da Edirne, Sakarya, Balıkesir, Antalya, Konya, Hatay, Şanlıurfa, Malatya, Erzurum, Ordu şehirlerindeki yerel ihtiyaçlar, yerel esnaflardan karşılandı.

Mastercard ve İhtiyaç Haritası "El Ele Destek Hareketi" kapsamında yaklaşık 4 ay gibi bir sürede hedeflenen sayının üstüne çıkıldı. Böylece yardım sağlanan 8 bin 100 aileye gıda paketi ile 3 bin litre ayçiçek yağı, 3 ton un, 3 ton şeker, 1,6 ton çay, 3 ton pirinç, 3 ton bulgur, 1,6 ton tuz, 3 ton salça yardımında bulunuldu. Hijyen paketi ile de ortalama 7 bin ton toz deterjan, 3 bin litre şampuan ve bulaşık deterjanı, 4 bin litre diş macunu, 100 bin adet bulaşık süngeri, 25 bin adet el sabunu, 20 bin adet kağıt havlu, 2 bin litre kolonya yardımı yapılarak ekonomiye katkı sağlandı.

Sürdürülebilir bir iş modeli şeklinde devam edecek olan "El Ele Destek Hareketi"ne bireysel destekler sosyalpazaryeri.ihtiyacharitasi.org adresi üzerinden devam edecek. Ayrıca destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri ve yerel işletmelerde aynı adres üzerinden başvuru taleplerini iletebilecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu