Mastercard'dan çevreci çözümler için "Sürdürülebilirlik İnovasyon Laboratuvarı"

Sürdürülebilir gelecek için çevre dostu çözümler hayata geçiren ödeme teknolojileri şirketi Mastercard, "Sürdürülebilirlik İnovasyon Laboratuvarı" adlı yeni projesini duyurdu.

Mastercard açıklamasına göre, şirket, çevreye duyarlı dijital ürün ve çözüm portföyünü geliştirmeye devam ediyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'de "Sürdürülebilirlik İnovasyon Laboratuvarı" adlı yeni projesini hayata geçiren şirket, bu laboratuvar ile işletmelerin ve tüketicilerin ürün ve hizmetleri üretme, dağıtma ve satın alma biçimlerine yön vermeyi, hızla dijitalleşen küresel ekonomide insanların ve gezegenin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Avrupa İklim Paktı ve AB Yeşil Mutabakat elçisi olan Mastercard'ın Sürdürülebilirlik İnovasyon Laboratuvarı, topluma ve çevreye olumlu etkisi olan ürünler geliştirmek adına değer zincirlerinde görünürlüğü ve izlenebilirliği artırmak, sürdürülebilir harcamayı mümkün kılan çözümler üretmek için çalışacak. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının devam ettiği laboratuvarın açılışının 2022 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Sürdürülebilirlik Sorumlusu Kristina Kloberdanz, "Küresel iklim değişikliği hedeflerine ulaşmak için pratik uygulamalara sahip yenilikçi çözümlerin çok acil bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Sürdürülebilirlik İnovasyon Laboratuvarı, daha sürdürülebilir bir dijital ekonomiye doğru ilerlerken, tüketiciler ve işletmeler dahil olmak üzere herkesi iklim eyleminde birleştirerek çevre dostu çözümlerden oluşan güçlü bir portföyü hayata geçirmemize yardımcı olacak. Çünkü küresel karbon izinin azaltılması için belirlenen hedeflere ulaşmak için tüketimin daha sürdürülebilir bir paradigmaya geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Laboratuvarda dünyanın en acil çevresel sorunlarını çözmek için çalışılacak

Verilen bilgiye göre, Sürdürülebilirlik İnovasyon Laboratuvarı'nda, dünyanın en acil çevresel sorunlarını çözmek için finansal katılım gibi alanlarda 5G, kuantum ve blockchain gibi teknolojilerin nasıl uygulanabileceği araştırılacak. Laboratuvar, sürdürülebilir tüketim ve değer zincirleri için çözümlere odaklanan AR-GE merkezi, sürdürülebilir ortak değer çözümlerinin oluşturulması için iş ortaklarını ve müşterileri bir araya getiren "hizmet laboratuvarı" ve uygulamalı ürün demoları ile yüz yüze etkileşime olanak tanıyan "Mastercard Deneyim Merkezi" birimlerinden oluşacak.

Yeni laboratuvarın hayata geçirileceği İskandinavya bölgesindeki yenilikçi start up şirketleriyle uzun süreli iş ortaklıkları bulunan Mastercard, son olarak tüketicilerin harcama kategorilerinde yaptıkları satın alımlardan kaynaklanan karbon emisyonlarının anlık ekran görüntüsünü almalarına olanak sağlayan Karbon Hesaplayıcı çözümünü geliştirmek için İsveç merkezli fintech şirketi Doconomy ile iş birliği yapmıştı. Sürdürülebilirlik İnovasyon Laboratuvarı'nın ilk önceliği, artık şirketin küresel ağında yayın olarak kullanılmakta olan Mastercard Karbon Hesaplayıcı'nın müşteriler tarafından sorunsuz bir şekilde kullanılması olacak.

Tedarikçi ağındaki emisyonları ele almak için "1.5 Degree Supply Chain Leaders" girişimine katılan Mastercard, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşma taahhüdünde ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Şirket, 100 milyon ağacın restorasyonunu amaçlayan "Paha Biçilemez Gezegen İttifakı"nın bir parçası olarak dünya genelinde 65'ten fazla iş ortağını bir araya getirirken, "Climate Fintech Cards & Payments Challenge" ve "Start Path" start up katılım programı aracılığıyla iklim odaklı fintech inovasyonunu da destekliyor.