Mastercamp'te Pozitif Psikoloji temelli ve ICF Akreditasyonlu transformasyonel koçluk eğitimi Mastercoach başlıyor!

5 ay sürecek eğitim programının tamamlayıcı modülleri arasında dijital ortamda koçluk yapmak ve sosyal medyanın gücünü kullanarak koçlar için iş modelinin nasıl oluşturulacağı da ele alınacak.

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) ACSTH akreditasyonuna sahip eğitimle daha önce hiç koçluk tecrübesi olmayan kişiler de koçluğun temel yetkinliklerini öğrenirken, grup çalışmaları ile birebir koçluk görüşmelerinin nasıl yapıldığını ilk elden tecrübe ederek donanımlı ve profesyonel birer koça dönüşecek.

Ocak ayında başlayacak olan 86 saatlik program, uygulama ağırlıklı dersler ile ayda bir hafta sonu iki gün şeklinde gerçekleştirilecek.

Eğitim koordinatörlüğünü Figen Kırca'nın (PCC) Mete Yazıcı (PCC) ile birlikte yürüteceği programda, son dönemin vazgeçilmez ihtiyaçlarından birisi haline gelen dijital araçları etkin şekilde kullanarak koçluk yapılması konularına da önemli bir oranda vakit ayrılacak.

"Sosyal Medya Canavarı Olmak İster Misin" gibi dijital mecralarda varlık göstermek üzerine çeşitli kitapların yazarı, Oğuzhan Saruhan da, koçluğun sanal ortama taşınması konusunda koç adaylarına dijital yol haritaları çizecek.

Koçluk eğitimine yeni bir soluk getirecek MasterCoach eğitim programını bitiren koçlar, program mezunlarına özel bir mezunlar kulübünün bir parçası olarak hem tecrübe kazanma çalışmalarında, hem de birikimlerini meslektaşları ve danışanlarıyla MasterCamp'in dijital ve fiziksel bütün imkanlarından faydalanarak paylaşabilecekleri bir platforma sahip olma imkanı yakalayacak.

MASTERCAMP HAKKINDA

2018 yılında kurulan MasterCamp Eğitim Paltformu, konusunda kanaat önderi olan usta eğitmen kadrosuyla çok geniş yelpazede ihtiyaca hitap eden eğitimler, katılımcılarının 'içindeki ustalığı dışarıya çıkarma' amacına odaklanmaktadır. İlk kariyerden son kariyere kadar çalışan insanın ihtiyacı olan, deneyime dayalı öğrenme metotlarının kullanıldığı eğitim programlarının düzenlendiği MasterCamp'ın Uluslararası ICF Derneği ile iş birliği bulunmaktadır. ICF ACSTH VE CCE akreditasyonları bulunan kuruluşun Koçluk ve Eğitmenlik Eğitimlerinde ICF onaylı sertifika verme yetkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda EDX iş birliği bulunan MasterCamp, Harvard Üniversitesi, Berkeley, Michigan gibi üniversitelerin eğitim modüllerinin eğitimlerini vermekte ve katılımcılarına eğitim koçluğu yapmaktadır.

ICF (ULUSLARARASI KOÇLUK FEDERASYONU) HAKKINDA

1995'te kurulmuş olan ICF Global'in (Uluslararası Koçluk Federasyonu) amacı, profesyonel koçluk sanatını, ilmini ve mesleğini ilerletmektir.

ICF, koçluk mesleğinin küresel liderliğini üstlenmiştir. Koçluk mesleği standartlarını belirler ve bağımsız unvanlama sistemi sağlayarak dünyanın birçok yerinde hizmet veren koçlar ile koçluk mesleğine hizmet eder.

Tüm dünyada koçluk mesleğine belli bir kalite standardı getirmeyi amaçlayan ICF Temel Koçluk Yetkinliklerini tanımlamıştır;

Üyelerini küresel bir koçluk topluluğunda birleştirmektedir;

Koçluk Mesleğinde gözetilmesi önerilen profesyonel, etik kural ve standartlar oluşturmuştur; Uluslararası kabul görmüş bir unvanlama programı geliştirmiştir;

Koç eğitim programları için kurallar ve standartlar oluşturmuştur ve eğitimlerin bu standartlar uyarınca unvanlanmasını sağlayan bir sistem geliştirmiştir.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

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?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

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