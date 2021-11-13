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Master yüzücüler, Datça'da buluştu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Haberler | Güncel
Master yüzücüler, Datça'da buluştu

TÜRKİYE'nin master yüzücüleri, Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen, Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda buluştu.

İZMİR (DHA) - TÜRKİYE'nin master yüzücüleri, Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen, Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda buluştu. Uzun ve kısa olmak üzere 2 parkurda, 25 yaş üstü toplam 160 yüzücünün katılımıyla yapılan yarışlar, kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

İzmir Yüzme Kulübü Marathon Masters tarafından, Datça'nın turizmde parlayan yıldızı Palamutbükü'nde düzenlenen maratona, Türkiye'nin dört bir yanından 25 yaş üstü 160 yüzücü katıldı. Türkiye Yüzme Federasyonu onaylı maraton, 23 derece hava sıcaklığı, 21 derece deniz suyu sıcaklığında yapıldı. Palamutbükü Limanı'nda saat 09.00'da başlayan yarış, 4 ve 1,5 kilometre olmak üzere, uzun ve kısa iki ayrı parkurda gerçekleştirildi. 12 ayrı yaş grubunda dereceye giren yüzücüler madalya ile ödüllendirildi.

'DAHA GENİŞ KATILIM BEKLİYORUZ'

Marathon Masters Kulüp Başkanı Turgut Esen, 2016 yılında kurulan kulüpte 80 master sporcunun üye olduğunu söyledi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde açık su yüzme yarışları düzenlediklerini ifade eden Esen, "Datça'da bu yıl ilk kez Palamutbükü'nde bir organizasyon düzenledik. İlk olmasına rağmen çok güzel bir katılım oldu. Uzun ve kısa parkurda toplam 160 yüzücü, güneşli ve çok güzel bir havada kulaç attı. Gelecek yıllarda çok daha geniş katılımlarından olmasını bekliyoruz" dedi.


Master yüzücüler, Datça'da buluştu

Master yüzücüler, Datça'da buluştu

Master yüzücüler, Datça'da buluştu

Master yüzücüler, Datça'da buluştu

Master yüzücüler, Datça'da buluştu

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