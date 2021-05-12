Master of Magic Remake açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Master of Magic Remake açıklandı

Master of Magic Remake açıklandı
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

1994 senesinde çıkışını gerçekleştiren sıra tabanlı strateji rol yapma oyunu Master of Magic yenilenerek tekrardan geri dönme hazırlığında. İşte detaylar!

Yayıncılığını Slitherine ve geliştiriciliğini MuHa Games ve Eerie Forest Studio'nun yaptığı Master of Magic remaki'i PC platformu için oyunseverlere duyurdu.

Oyunun 2022'de Steam'de çıkması bekleniyor.

Master of Magic'te oyunseverler 14 benzersiz ve farkı büyük büyücüden birini seçerek Arcanus ve Myrror dünyalarını ele geçirmek için birbirleri ile amansız bir yarış halindeler.

Oyun 14 oynanabilir büyücü, 5 büyü okulu ve 18 karakter özelliği, 60'tan fazla özel yenetek, 200'den fazla büyü, elfler, cüceler ve troller gibi 14 ırk, 196 birim tipi ve 250'den fazla büyülü eşya içerecek.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Burak Sergen Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Muslera Serdar Aziz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Master of Magic Remake açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 13:33:08. #1.16#

title