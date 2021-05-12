Master of Magic Remake açıklandı

1994 senesinde çıkışını gerçekleştiren sıra tabanlı strateji rol yapma oyunu Master of Magic yenilenerek tekrardan geri dönme hazırlığında. İşte detaylar!

Yayıncılığını Slitherine ve geliştiriciliğini MuHa Games ve Eerie Forest Studio'nun yaptığı Master of Magic remaki'i PC platformu için oyunseverlere duyurdu.

Oyunun 2022'de Steam'de çıkması bekleniyor.

Master of Magic'te oyunseverler 14 benzersiz ve farkı büyük büyücüden birini seçerek Arcanus ve Myrror dünyalarını ele geçirmek için birbirleri ile amansız bir yarış halindeler.

Oyun 14 oynanabilir büyücü, 5 büyü okulu ve 18 karakter özelliği, 60'tan fazla özel yenetek, 200'den fazla büyü, elfler, cüceler ve troller gibi 14 ırk, 196 birim tipi ve 250'den fazla büyülü eşya içerecek.