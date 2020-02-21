21.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:32

Üsküdar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü Koordinatörlüğünde Gastronomi Kulübü tarafından düzenlenen "Gastrosohbet" programına konuk olan şef aşçı Ekin Eylem Ulaş, kasap çırağı olarak başladığı mesleğinde basamakları birer birer çıktığını söyledi. MasterChef programının sevilen yarışmacısı Ekin Eylem Ulaş, kendini ispatlamak için katıldığı yarışmaya hazırlanmak için de çok çalıştığını anlattı.

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda düzenlen etkinlikte öğrencilerle sohbet eden şef aşçı Ekin Eylem Ulaş, mesleğe başlama serüveni ve yarışmaya ilişkin bilgiler verdi.

"Mesleğime kasap çırağı olarak başladım"

Mesleğe kasap çırağı olarak başladığını anlatan Ekin Eylem Ulaş, "Ben mesleğime kasap çırağı olarak başladım. Yarın baba olduğumda aynı şekilde çocuğumu seçeceği meslekte en alt basamaktan başlamasını isterim" ifadelerini kullandı.

"Yumurta kıramazdım"

Şef aşçı Ekin Eylem Ulaş, öğrencilere gelecek planları ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Ulaş, "Benim mesleğimde nereden mezun olduğunun bir önemi yok. Nereden başlıyorsan başla çırak olarak başlıyorsun. Ben de kasap çırağı olarak işe başladım. Kafamda aşçılık hiç yoktu, aklımdan geçmezdi, yumurta kıramazdım" şeklinde konuştu.

"Benim amacım kendimi mesleki açıdan kanıtlamaktı"

Master Chef yarışmasına katılma süreci, mülakat ve çekim hikâyelerini öğrencilerle paylaşan Ekin Eylem Ulaş yarışmaya girmek için üç gün boyunca yapacağı tabağı çalıştığını ve üç günde yaklaşık bin lira para harcadığını söyledi. Ulaş, "Bazı şeyler, bazı süreçler feragat istiyor. Bir yerlere gelmek için bazı şeylerden ödün vermeniz gerekiyor. Ben de kendime bir hedef koydum. Yarışmaya katılma amacım kendimi mesleki açıdan ispatlamaktı" dedi.

"Master Chef'te kurgu yok"

Ekin Eylem Ulaş, programda kurgu olup olmadığı konusuna açıklık getirdi. Ulaş, "Çekime gittik prodüksiyon bize bilgi verdi. Yönetmenimiz Behçet Hoca şunu söyledi, biz sizden iki şey istiyoruz bir küfür etmeyin, diğeri fiziksel temasta bulunmayın. Orada kurgu yok, format yok, biz sürekli doğal davrandık" şeklinde konuştu.

Soru cevap eşliğinde gerçekleşen etkinlik sonrası Executive Chef Ekin Eylem Ulaş'a teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

Program toplu fotoğraf çekimi ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler