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Mastaş’tan ‘yıkanabilir’ elektrikli ısıtıcı ürünleri

Son iki yıldır yoğunlaştığı Ar-Ge faaliyetleriyle, elektrikli ısıtıcı ürünlerini akıllandıran Mastaş Genel Müdür Yardımcısı Aytül Yılmaz, piyasada fark yaratacak özellikli, tasarruflu ve akıllı ürünlere odaklandıklarını söyledi.

26.11.2019 08:43 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:43
Mastaş’tan ‘yıkanabilir’ elektrikli ısıtıcı ürünleri

Son iki yıldır yoğunlaştığı Ar-Ge faaliyetleriyle, elektrikli ısıtıcı ürünlerini akıllandıran Mastaş Genel Müdür Yardımcısı Aytül Yılmaz, piyasada fark yaratacak özellikli, tasarruflu ve akıllı ürünlere odaklandıklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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