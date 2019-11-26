Mastaş’tan ‘yıkanabilir’ elektrikli ısıtıcı ürünleri
Son iki yıldır yoğunlaştığı Ar-Ge faaliyetleriyle, elektrikli ısıtıcı ürünlerini akıllandıran Mastaş Genel Müdür Yardımcısı Aytül Yılmaz, piyasada fark yaratacak özellikli, tasarruflu ve akıllı ürünlere odaklandıklarını söyledi.
26.11.2019 08:43 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:43
Son iki yıldır yoğunlaştığı Ar-Ge faaliyetleriyle, elektrikli ısıtıcı ürünlerini akıllandıran Mastaş Genel Müdür Yardımcısı Aytül Yılmaz, piyasada fark yaratacak özellikli, tasarruflu ve akıllı ürünlere odaklandıklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com