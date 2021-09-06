Massive Attack: Bilim insanları, İngiliz müzik grubunun turnesinin verilerini kullanarak iklim dostu konserler için yol haritası belirledi
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BBC

Massive Attack: Bilim insanları, İngiliz müzik grubunun turnesinin verilerini kullanarak iklim dostu konserler için yol haritası belirledi

Massive Attack: Bilim insanları, İngiliz müzik grubunun turnesinin verilerini kullanarak iklim dostu konserler için yol haritası belirledi
BBC - Haberler | Dünya

İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'ndeki Tyndall İklim Değişikliği Araştırma Merkezi, Massive Attack grubunun konserlerinden gelen verilerle, müzik dünyasının iklim değişikliğini körüklemeden konserler organize etmesi için yol haritası sundu.

İngiltere'deki Manchester Üniversitesi bünyesindeki Tyndall İklim Değişikliği Araştırma Merkezi, Massive Attack grubunun konserlerinden gelen verilerle, müzik dünyasının iklim değişikliğini körüklemeden konserler organize etmesi için yol haritası sundu.

Bilim insanlarının önerilerine göre, sanatçılar ve gruplar özel jet uçaklar yerine trenleri tercih etmeli, festival ve etkinlik alanları kendi yenilenebilir enerjilerini üretmeli ve konser biletleri ücretsiz toplu taşımayı da kapsamalı.

Bunlar, müzik endüstrisinin karbon salımını azaltarak iklim değişikliğine olumlu etkide bulunması için sunulan önerilerden bazıları.

İklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olmak isteyen İngiliz elektronik müzik grubu Massive Attack'ın turnesinden toplanan veriler, yol haritasının çıkarılmasında kaynak olarak kullanıldı.

Belirlenen yol haritası müzik endüstrisi ile detaylı şekilde paylaşılarak, sürdürülebilir bir yaşamı benimseyen milyonlarca dinleyicinin de bunlardan ilham alması hedeflenecek.

Öneriler arasında neler var?

Tyndall İklim Değişikliği Araştırma Merkezi, 2019'dan bu yana Massive Attack turnesinin verilerini topluyor.

"Süper düşük karbon yöntemleri" olarak adlandırılan yol haritası, küresel ısınmayı 1.5°C'de tutmak için müzisyenlerin, sponsorların, turne yöneticilerinin ve ajansların yapması gerekenleri içeriyor.

Önerilerden bazıları şöyle:

Tyndall Araştırma Merkezi'nden Prof. Carly McLachlan, "Canlı müziği gerçekten karbondan arındırmak için, turnenin tasarlanmasından başlayarak bunu yapmanız gerekiyor" diyor.

Merkezin raporuna göre, müzik endüstrisi ancak karbon salımını azaltamadığı aşamada karbon telafisi için ödeme yoluna gitmeli.

Karbon telafisi, çeşitli sektörlerin ve şirketlerin, neden oldukları karbon salımını bir kredi sistemi vasıtasıyla ödeme yaparak telafi etmesi anlamına geliyor. Bu yöntem, bazı şirketlerin yalnızca ödeme yaparak sorumluluklarından kurtulmalarını sağladığı yönünden eleştiriliyor.

Rapora göre bağımsız bir kuruluşun, hedeflerine ne kadar yaklaştığı açısından sektörü denetlemesi de şart.

Massive Attack'tan Robert Del Naja, araştırma bulgularının sürpriz olmadığını, iklim değişikliğiyle ilgili çözümlerin halihazırda bilindiğini söyledi.

Del Naja, grupların kimi önlemleri uyguladığını ancak bunun yeterli yaygınlığa henüz ulaşmadığını dile getirdi.

Massive Attack grubunun üyesi, bu tavsiyelerin tüm endüstri tarafından uygulanmasının, BM raporunda ifade edildiği haliyle "insanlığın kırmızı alarmı" olan iklim değişikliğini durdurmaya yardımcı olacağını da ekledi.

İklim krizine karşı mücadele etmek isteyen Massive Attack, 2019'da Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı çevreci gruba destek vererek Londra'daki bir eylemleri sırasında konser düzenlemişti.

İngiliz rock grubu Coldplay ise yeni albümü Everyday Life'ın tanıtımını 2019'da Ürdün'ün başkenti Amman'da seyircisiz olarak vereceğini; çevreyle ilgili kaygıları nedeniyle albüm için dünya turnesine çıkmayacağını duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı Billie Eilish de hayranlarına iklim değişikliğine karşı savaşarak konserlerine bilet kazanma imkanı sağlamış ve her konserde Dünya'ya katkı sunmak için ne yapabileceklerini anlatan ekolojik köyler olacağını duyurmuştu.

Massive Attack: Bilim insanları, İngiliz müzik grubunun turnesinin verilerini kullanarak iklim dostu konserler için yol haritası belirledi
Massive Attack: Bilim insanları, İngiliz müzik grubunun turnesinin verilerini kullanarak iklim dostu konserler için yol haritası belirledi
Massive Attack: Bilim insanları, İngiliz müzik grubunun turnesinin verilerini kullanarak iklim dostu konserler için yol haritası belirledi
BBC
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Massive Attack: Bilim insanları, İngiliz müzik grubunun turnesinin verilerini kullanarak iklim dostu konserler için yol haritası belirledi - Haberler
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