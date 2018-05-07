Massimo Dutti Türkiye'nin İlk Dijital Akıllı Mağazasını Açtı

Her zaman moda ve teknolojiyi birleştirmekte öncü olan Massimo Dutti, İstanbul'da mağazasının kapılarını yeniden açarak, müşterileri ile buluştu. İstanbul'un en önemli satış noktalarından biri olan İstinye Park Alışveriş Merkezi'nde tek katta konumlandırılan mağaza, Massimo Dutti'nin Kadın ve Erkek koleksiyonlarının sunulduğu 555 m2'nin üzerinde alana sahip.

Moda ve inovasyondan yola çıkarak, her zaman müşterilerilerinin ihtiyaçlarına öncelik veren ve en iyi alışveriş deneyimini sunma hedefi olan Massimo Dutti; mağaza ekiplerinin kişiselleştirilmiş hizmette uzmanlaştırılmasının yanı sıra yenilikçi teknolojik cihazların geliştirilmesine de büyük önem veriyor.

Mağaza müşterilerine sürekli olarak yenilikçi alışveriş deneyimleri sunmak için markanın çıkış noktası olan moda ve teknolojiyi bütünleştiren bir dizi yenilikçi unsura sahip olacak.

Müşterinin aradığı giysinin mağazada mevcut olmaması durumunda, doğrudan mağazadan online siparişte bulunabilmek ve siparişin 48 saat içinde aynı mağazadan ya da tercih edilen adresten teslim alınabilmesi için bütün çalışanlar mobil cihazlar taşıyor. Bunun dışında yeni mağazanın öne çıkan teknolojik hizmetleri arasında birçok yenilikçi sistem bulunuyor:

Akıllı Ayna: Akıllı ayna müşterilerin farklı şekillerde etkileşime girmesine, görmek istediklerini seçmesine ve en yeni koleksiyonlardan ilham almasına ya da markanın lookbook'larında gezinmesine imkan sağlıyor. RFID teknolojisi sayesinde, giysi aynaya yaklaştırıldığında bedeni, rengi, bileşimi vs. konusunda bilgilere erişilebiliyor. Ayrıca, müşterilerin telefon aplikasyonunda tarayıp, alışveriş sepetine ekleyebilmesi için barkodlar da sergileniyor.

İnteraktif Deneme Kabinleri: Müşteri, deneme kabinine ulaştığı anda giysiler taranıyor ve her bir kabinde yer alan dokunmatik ekranda beliriyor, böylece taratılan her bir giysinin ihtiyaç duyulan bilgileri görüntülenebiliyor. Ayrıca ekranlar tamamlayıcı aksesuarlar ve seçilen giysilerin yerini alabilecek parçalar öneren bir 'Visual Search Technology' sistemine de sahip.

Tara ve Alışveriş Yap: Müşteri mağazada istediği ürünleri bulabilecek ve Massimo Dutti telefon aplikasyonu yoluyla bu ürünlere dair bütün bilgileri edinip, kendisine en uygun adrese teslim edilecek online alışveriş sepetini hazırlayabilecek.

EKO-VERİMLİ MAĞAZA

Inditex Grubu'nun en ileri eko-verimli mağaza konseptine göre tasarlanan bu yeni mağaza geleneksel bir mağazaya kıyasla elektrik enerjisi tüketimini %30 ve su tüketimini de %40 oranında azaltıyor. Eko-verimlilik önlemleri arasında mobilyaların aydınlatmasını optimum seviyeye çıkartmaya ve özel Led (Light-Emiting Diode) kullanımına uygun sistemlerle, mağazanın aydınlatmasını doğru kullanma gibi özellikler öne çıkıyor.