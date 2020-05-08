Mass Effect Trilogy Remastered Geliyor Olabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mass Effect Trilogy Remastered Geliyor Olabilir

Mass Effect Trilogy Remastered Geliyor Olabilir
08.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:44

Mass Effect hiç şüphesiz ki oyun dünyasının en güzel serilerinden bir tanesi olarak sayılıyor. Orijinal üçleme ile bir iz bırakan seriyi mevcut nesilde yeniden görmeyi umut ediyoruz.

Mass Effect hiç şüphesiz ki oyun dünyasının en güzel serilerinden bir tanesi olarak sayılıyor. Orijinal üçleme ile bir iz bırakan seriyi mevcut nesilde yeniden görmeyi umut ediyoruz. Zaten bununla ilgili söylentiler de geçtiğimiz zaman içerisinde sık sık karşımıza çıkmıştı. Ne var ki ne Electronic Arts ne de BioWare stüdyosu bizleri heyecanlandıracak bir imada dahi bulunmamıştı ama beklediğimiz duyuru en nihayetinde gelecekmiş gibi görünüyor. Amerika menşeli yayıncı son finansal konferansında umutları yeşerten bir açıklama yaptı.

Mass Effect Trilogy Remastered Geliyor Olabilir

Düzenlediği yeni finansal konferansında Electronic Arts, 2021 finansal yılının sonuna kadar on dört oyun satışa sunmayı planladıklarını doğruladı. Üst Yönetici Andrew Wilson, bahsi geçen on dört oyundan bir tanesinin de EA HD title olduğunu söyledi. Ne var ki bunun başka bir HD Remaster oyun olup olmadığına açıklık getirilmiş değil. Bununla birlikte Wilson, bu konu hakkında daha fazla bir yorumda bulunmaktan kaçındı.

Peki bu bahsi geçen EA HD title ne olabilir? Şimdilik bir tahminde bulunmak zor ama Mass Effect serisi ile alakalı bir şey olması elbette isteniyor. Finansal konferansın ardından hem Twitter hesabı üzerinden hem de yazarlık yaptığı VentureBeat sitesi üzerinden bir açıklama yapan Jeff Grubb ki kendisi Jason Schreier gibi isabetli bilgiler aktarmasıyla ünlüdür, EA HD title'ın Mass Effect Trilogy Remastered olduğuna işaret etti. Bununla birlikte, dediğine göre Switch için de satışa sunulmasını beklemememiz gerekiyormuş. En azından ilk etapta böyle bir şey olmayacakmış.

Did you read all the way to the end? https://t.co/sdtJmDUdcn pic.twitter.com/DFWPxOmvra

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 6, 2020

Bildiğiniz gibi şu anlık Steam mağazasında sadece ilk iki oyun var. Eğer Electronic Arts olası Mass Effect Trilogy Remastered duyurusunda bulunursa ve Origin ile sınırlı tutmazsa, bu durumda Steam kullanıcılarının kütüphanelerindeki seri tamamlanmış olacak. Ancak merak edilen soru ise şu: Halihazırda ilk iki oyuna sahip olanlar için ücretsiz bir yükseltme sunulacak mı, yoksa yeniden mi satın alma gerekecek?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir Mass Effect Trilogy Remastered güzel olur mu? Yoksa buna zaman harcamak yerine sıradaki oyuna mı odaklanılmalı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı Haber
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haber
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Haber
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları Haber
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Ramazan davulcusu 'korona manisi' ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona
Ramazan davulcusu "korona manisi" ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Koronavirüs salgını nedeniyle sınıfta kalma kalktı ancak devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak
Koronavirüs salgını nedeniyle sınıfta kalma kalktı ancak devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak
İstanbul, sahur vakti korkuyu yaşadı! İstinat duvarı çığlıkların arasında çöktü
İstanbul, sahur vakti korkuyu yaşadı! İstinat duvarı çığlıkların arasında çöktü
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Fahrettin Altun Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Gülben Ergen Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Loris Karius Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Kadın Mayıs İngiltere
Şu an buradasınız: Mass Effect Trilogy Remastered Geliyor Olabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 13:38:18. #1.15#
title