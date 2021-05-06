Mass Effect: Legendary Edition'ın konsol platformlarındaki çözünürlük ve kare hızı değerleri

Yayıncılığını Electronic Arts tasarlayacılığını Bioware'nin yaptığı Mass Effect: Legendary Edition'ın konsol platformlarındaki çözürlük ve kare hızları paylaşıldı.

Mass Effect: Legendary Edition'ın çözünürlük ve kare hızı değerleri oyunseverler tarafından aratılmaya başlanmıştı. Sonunda oyunun konsol platformlarında çözünürlük ve kare hızı değerleri belli oldu.

Oyun tüm konsollarda kalite ve performans moduna elverişli olacak. Kalite modu daha iyi görsel kalite sunacak. Performans modu ise doğal çözünürlüğü derecelendirecek ve bazı grafik özellikleri kare hızına odaklanacak.

MASS EFFECT LEGENDARY EDITION KONSOL ÇÖZÜNÜRLÜK VE KARE HIZI DEĞERLERİ

PlayStation 4

Kalite: 1080p 30fps

Performans: 1080p 60fps

Kalite: 4K 30fps

Performans: 1440p 60fps

PlayStation 5

Kalite: 4K 60fps

Performans: 1440p 60fps

Xbox One

Kalite: 1080p 30fps

Performans: 1080p 60fps

Xbox One X ve Xbox Series S

Kalite: 4K 30fps

Performans: 1440p 60fps

Xbox Series X

Kalite: 4K 60fps

Performans: 1440p 120fps

Oyunun PC versiyonu gelişmiş grafik seçenekleri sunacak ve 240fps'ye kadar destekleyecek.

Mass Effect Legendary Editiyon 15 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştirecek.