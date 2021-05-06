Mass Effect: Legendary Edition'ın konsol platformlarındaki çözünürlük ve kare hızı değerleri
Yayıncılığını Electronic Arts tasarlayacılığını Bioware'nin yaptığı Mass Effect: Legendary Edition'ın konsol platformlarındaki çözürlük ve kare hızları paylaşıldı.
Mass Effect: Legendary Edition'ın çözünürlük ve kare hızı değerleri oyunseverler tarafından aratılmaya başlanmıştı. Sonunda oyunun konsol platformlarında çözünürlük ve kare hızı değerleri belli oldu.
Oyun tüm konsollarda kalite ve performans moduna elverişli olacak. Kalite modu daha iyi görsel kalite sunacak. Performans modu ise doğal çözünürlüğü derecelendirecek ve bazı grafik özellikleri kare hızına odaklanacak.
MASS EFFECT LEGENDARY EDITION KONSOL ÇÖZÜNÜRLÜK VE KARE HIZI DEĞERLERİ
PlayStation 4
- Kalite: 1080p 30fps
- Performans: 1080p 60fps
- Kalite: 4K 30fps
- Performans: 1440p 60fps
PlayStation 5
- Kalite: 4K 60fps
- Performans: 1440p 60fps
Xbox One
- Kalite: 1080p 30fps
- Performans: 1080p 60fps
Xbox One X ve Xbox Series S
- Kalite: 4K 30fps
- Performans: 1440p 60fps
Xbox Series X
- Kalite: 4K 60fps
- Performans: 1440p 120fps
Oyunun PC versiyonu gelişmiş grafik seçenekleri sunacak ve 240fps'ye kadar destekleyecek.
Mass Effect Legendary Editiyon 15 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştirecek.