Mass Effect Legendary Edition 28 Haziran Güncellemesi Yayınlandı

Mass Effect Legendary Edition 28 Haziran güncellemesi bugün yayınlandı ve Xbox konsollarında başarıların kilidini açma sürecini kesintiye uğratabilecek oyundaki tek bir hatayı düzeltiyor.

28 Haziran güncellemesi bugün yayınlandı ve Xbox konsollarında başarıların kilidini açma sürecini kesintiye uğratabilecek oyundaki tek bir hatayı . Aslında bu güncelleme daha çok bir hotfix'dir.

Mass Effect Legendary Edition

Electronic Arts'ın Dead Space serisinin yakında çıkacak bir yeniden yapım veya yeniden düzenleme koleksiyonuyla ilgili söylentiler, hayranları gelecek ayki EA Play vitrini için heyecanlandırırken, birçok oyuncu yayıncının en sevilen franchise oyunlarından biriyle eğlencesine devam ediyor. Evet Mass Effect'ten bahsediyorum.

Mass Effect Legendary Edition, kesinlikle bu yılın en değerli remaster'larından biri ve lansman sırasında serinin orijinal üçlemesini oynamamış olanlar için harika bir fırsat. Şimdi, bir Xbox konsolunda oynuyorsanız, Achievement sistemindeki bir hatayı ortadan kaldıran küçük bir güncelleme mevcut.

Güncelleme yalnızca Xbox One, Xbox Series X ve Xbox Series S'yi hedefliyor. Dolayısıyla, belirtilenler dışındaki platformlarda oynuyorsanız herhangi bir şey indirmenize gerek kalmayacak.

Mass Effect Legendary Edition 28 Haziran Güncelleme Notu

Oyuncuların gelişmiş eğitim yeteneklerinin kilidini açmasını engelleyen, oyun içi Başarıların amaçlandığı gibi açılmasını engelleyen bir sorun düzeltildi.

Daha önce de belirtildiği gibi, güncelleme göz ardı edilemeyen yalnızca bir hatayı düzeltir. Gelişmiş Eğitim yeteneklerinin kilidini açmakla ilgili herhangi bir sorun yaşadıysanız, en son güncellemeyi indirdikten sonra artık bu sorun ile karşılaşmayacaksınız.

Bununla birlikte, oyunla ilgili hala ciddi sorunlarınız varsa, destek ekibiyle iletişime geçtiğinizden ve sorunları bildirdiğinizden emin olun.

Mass Effect Legendary Edition artık PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S ve PC'de mevcut. Oyun, lansman sonrası tüm genişletmelerle birlikte orijinal üçlemenin üç ana oyununu içeriyor.

Kaynak: Turkmmo