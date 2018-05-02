Masraflarını Karşılayamayan Kız Öğrencileri İş Adamlarına Pazarlayan Yurt Müdürü Yakayı Ele Verdi
ABD'deki üniversitede yurt sorumlusu kadının, kız öğrencileri yurt masraflarını karşılayabilmeleri için iş adamları ve politikacılara pazarladığı ortaya çıktı.
ABD'nin Georgia eyaletinde, Fort Valley Üniversitesinde okuyan kız öğrencilerin kaldığı öğrenci yurdunda cinsel ilişki skandalı patlak verdi.
YURT MASRAFLARI İÇİN ÖĞRENCİLERE ERKEK AYARLADI
İddiaya göre yurdun sınıflandırma sorumlusu Alecia Johson, yurda gelen kız öğrencilere, yurt masraflarını karşılamaları için para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için politikacılar ve iş adamları buldu. İddiaların ortaya çıkmasında sonra okul yönetimi ve polis olay ile ilgili soruşturma başlatınca Alecia görevinden istifa etmek zorunda kaldı.
KIZLARIN AKIBETİ BELİRSİZ
Alecia'nın avukatı ise müvekkilinin 14 yıldır yurtta çalıştığını ve şimdiye kadar yanlış hiçbir şey yapmadığını söyleyerek suçsuz olduğunu iddia etti.
Yurt yönetimi herhangi bir cinsel tacize kesinlikle taviz vermeyeceklerini belirtirken para karşılığı iş adamları ve politikacılar ile ilişkiye giren kız öğrencilerin yurt ile ilişkilerinin kesilip kesilmediği hakkında herhangi bir yorum yapılmadı.
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sılah zoruylamı yaptırmıslar sankı alan razı veren razıCevap Yaz 9 19 Yayından Kaldır
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Turkiyede yurt gorevlileri degilde tatli luks hayat ugruna kizlar kendini pazarliyorCevap Yaz 19 5 Yayından Kaldır
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90lı yıllarda Ankarada bunun benzeri haberler duyardım, şimdi durum ne merak ediyorumCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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İNŞAALLAH TÜRKİYEMİZDEKİ YURTLARIMIZDA DA KIZLARIMIZ,ZENGİNLERE PAZARLANMAZ.VAHŞİ KAPİTALİZM BU İŞTE.Cevap Yaz 19 3 Yayından KaldırÖĞRENCİ : Turkiyede iş adamlarına bırakmıyor yurt sahipleri.7 7 Yayından Kaldır