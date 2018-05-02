Masraflarını Karşılayamayan Kız Öğrencileri İş Adamlarına Pazarlayan Yurt Müdürü Yakayı Ele Verdi
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Masraflarını Karşılayamayan Kız Öğrencileri İş Adamlarına Pazarlayan Yurt Müdürü Yakayı Ele Verdi

ABD'deki üniversitede yurt sorumlusu kadının, kız öğrencileri yurt masraflarını karşılayabilmeleri için iş adamları ve politikacılara pazarladığı ortaya çıktı.

ABD'nin Georgia eyaletinde, Fort Valley Üniversitesinde okuyan kız öğrencilerin kaldığı öğrenci yurdunda cinsel ilişki skandalı patlak verdi.

YURT MASRAFLARI İÇİN ÖĞRENCİLERE ERKEK AYARLADI

İddiaya göre yurdun sınıflandırma sorumlusu Alecia Johson, yurda gelen kız öğrencilere, yurt masraflarını karşılamaları için para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için politikacılar ve iş adamları buldu. İddiaların ortaya çıkmasında sonra okul yönetimi ve polis olay ile ilgili soruşturma başlatınca Alecia görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

KIZLARIN AKIBETİ BELİRSİZ

Alecia'nın avukatı ise müvekkilinin 14 yıldır yurtta çalıştığını ve şimdiye kadar yanlış hiçbir şey yapmadığını söyleyerek suçsuz olduğunu iddia etti.

Yurt yönetimi herhangi bir cinsel tacize kesinlikle taviz vermeyeceklerini belirtirken para karşılığı iş adamları ve politikacılar ile ilişkiye giren kız öğrencilerin yurt ile ilişkilerinin kesilip kesilmediği hakkında herhangi bir yorum yapılmadı.

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