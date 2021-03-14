Maslenitsa Bayramı kutlamalarında dev kale Covid-19'a karşı yakıldı
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Maslenitsa Bayramı kutlamalarında dev kale Covid-19'a karşı yakıldı

14.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:30
Maslenitsa Bayramı kutlamalarında dev kale Covid-19'a karşı yakıldı

Rusya'da baharın müjdecisi anlamına gelen Maslenitsa Bayramı kutlamalarında 24 metre yükseklikteki ağaç dallarından yapılmış dev kale yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı mücadele temasıyla yakıldı.

Rusya'da baharın müjdecisi anlamına gelen Maslenitsa Bayramı kutlamalarında 24 metre yükseklikteki ağaç dallarından yapılmış dev kale yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı mücadele temasıyla yakıldı.

Rusların baharı karşılamak için kutladığı Maslenitsa Bayramı renkli görüntüler oluşturdu. Kaluga bölgesindeki "Nikola-Lenivets" sanat parkında düzenlenen kutlamaların teması bu yıl korona virüsle mücadele oldu. Bayram için inşa edilen 24 metre yüksekliğindeki dev kale meşalelerle yakıldı. Parkın ortasındaki kale ateşe verildikten kısa bir süre sonra alev topuna döndü.

Rusya'nın birçok televizyon kanalı bu organizasyonu canlı yayınlarken, kiliselerde korona virüs salgınının yok olması için dualar edildi. Cumartesi günü başlayan kutlamalar bugün de devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kutlama mesajı yayınladı. - MOSKOVA

Maslenitsa Bayramı kutlamalarında dev kale Covid-19'a karşı yakıldı
Maslenitsa Bayramı kutlamalarında dev kale Covid-19'a karşı yakıldı
Maslenitsa Bayramı kutlamalarında dev kale Covid-19'a karşı yakıldı
Maslenitsa Bayramı kutlamalarında dev kale Covid-19'a karşı yakıldı
Maslenitsa Bayramı kutlamalarında dev kale Covid-19'a karşı yakıldı
Maslenitsa Bayramı kutlamalarında dev kale Covid-19'a karşı yakıldı
Maslenitsa Bayramı kutlamalarında dev kale Covid-19'a karşı yakıldı
Maslenitsa Bayramı kutlamalarında dev kale Covid-19'a karşı yakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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