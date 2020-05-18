Maslak'taki iş merkezleri bayraklarla donatıldı Maslak'taki gökdelenlere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları asıldı.

Maslak'taki gökdelenlere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları asıldı.

Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümü için Maslak'taki plaza ve gökdelenler bayraklarla donatıldı.

İstanbul'un birçok noktasından görülen dev Türk bayrakları, muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA