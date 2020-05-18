Maslak'taki iş merkezleri bayraklarla donatıldı
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Maslak'taki iş merkezleri bayraklarla donatıldı

Maslak'taki gökdelenlere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları asıldı.

Maslak'taki iş merkezleri bayraklarla donatıldı
18.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:34

Maslak'taki gökdelenlere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları asıldı.

Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümü için Maslak'taki plaza ve gökdelenler bayraklarla donatıldı.

İstanbul'un birçok noktasından görülen dev Türk bayrakları, muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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