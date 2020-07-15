Maslak'taki gökdelenler 15 Temmuz için kırmızı beyaz oldu 15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesinin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle Maslak'ta bulunan gökdelenlere Türk bayrakları asıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesinin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle Maslak'ta bulunan gökdelenlere Türk bayrakları asıldı.

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin püskürtülmesinin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle bir dizi anma etkinliği düzenleniyor. Maslak'ta bulunan gökdelenlere de 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrakları asıldı. Kırmızı beyaz olan gökdelenler görsel şölen oluşturdu. Gökdelenlerin o hali havadan görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA