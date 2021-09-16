Maslak'ta servis aracına çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler
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Maslak'ta servis aracına çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maslak'ta servis aracına çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı Yolda makas atan sürücü başka araca çarparak kaza yaptı Sarıyer'de seyir halinde makas atan otomobil orta şeritte seyir halinde olan personel servisi aracına çarparak takla attı.

Maslak'ta servis aracına çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Yolda makas atan sürücü başka araca çarparak kaza yaptı

İSTANBUL - Sarıyer'de seyir halinde makas atan otomobil orta şeritte seyir halinde olan personel servisi aracına çarparak takla attı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi Hacıosman istikametinde meydana geldi. Orta şeritte seyir halinde olan 34 LZZ 970 plakalı Mercedes Benz marka personel servisine arkadan gelerek makas atan 34 JIP 84 plakalı Fiat Palio marka otomobil personel servis aracına çarparak takla attı. Otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralı halde etraftaki kişilerin yardımı ile araçtan çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Maslak Hacıosman yönünde ise trafik yoğunlaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polis ekipleri güvenlik amaçlı araç kaldırılana kadar trafiğin akışını sağladı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Maslak'ta servis aracına çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Maslak'ta servis aracına çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Maslak'ta servis aracına çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Maslak'ta servis aracına çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Maslak'ta servis aracına çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler
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