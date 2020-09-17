Maslak'ta feci kaza: Minibüs şarampole uçtu Maslak'ta feci kaza: Minibüs şarampole uçtu Sarıyer'de direksiyonu sola kıran kapalı kasa minibüse otomobil çarptı Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde arkasından süratli bir şekilde gelen otomobile yol vermek için direksiyonu sola kıran kapalı kasa minibüse, sol şeritte seyreden otomobil çarptı.

Maslak'ta feci kaza: Minibüs şarampole uçtu

Sarıyer'de direksiyonu sola kıran kapalı kasa minibüse otomobil çarptı

İSTANBUL - Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde arkasından süratli bir şekilde gelen otomobile yol vermek için direksiyonu sola kıran kapalı kasa minibüse, sol şeritte seyreden otomobil çarptı. Kaza sonucu kontrolden çıkan minibüs, kaldırımı aşarak tabela direğini ezdikten sonra ormanlık alana uçtu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi Levent istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü cadde üzerinde seyir halinde olan kapalı kasa minibüsün sürücüsü, arkasından süratli bir şekilde gelen otomobile yol vermek istedi. Sürücünün direksiyonu aniden sola kırması üzerine minibüse sol şeritte seyreden otomobil çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan kapalı kasa minibüs, kaldırımı aşarak tabela direğine çarptıktan sonra ormanlık alana uçtu.

Ormana uçan minibüsten hafif yaralı kurtuldu

Kaza sonucu hafif yaralanan minibüs sürücüsü, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak Maslak'taki özel bir hastaneye gitti. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekini sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın uçtuğu yerde önlem alırken, polis ekipleri ise iki şeridi trafiğe kapattı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından minibüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA