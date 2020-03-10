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Muhammed Al, Ekonomi

Maslahatguzar Neyadi'den, ULUSKON üyelerine yatırım çağrısı

Arap Emirlikleri Maslahatguzarı Muhammed Al Neyadi, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) üyelerini Arap emirliklerinde iş yapmaları ve temsilcilik kurmaları için davet etti.

10.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:56
Maslahatguzar Neyadi'den, ULUSKON üyelerine yatırım çağrısı

Arap Emirlikleri Maslahatguzarı Muhammed Al Neyadi, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) üyelerini Arap emirliklerinde iş yapmaları ve temsilcilik kurmaları için davet etti.


Neyadi, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Neyadi, Arap emirlikleri ve Türkiye arasında ekonomik alanda karşılıklı olarak ihracatın ve ithalatın, yatırımların artmasını istediklerini ifade etti. Neyadi, dünyada örnek teşkil edecek büyük çalışmalar yapan ULUSKON üyelerine Arap emirliklerinde iş yapmaları ve temsilcilik kurmaları için çağrıda bulundu.


Ziyarette konuşan Başkan Atasoy ise en akın zamanda Arap emirliklerine, ULUSKON olarak resmi bir ziyaret yapmak istediklerini belirtti. Atasoy, "İki ülke arasında ticaretin artmasını ve gelişmesini istiyoruz" dedi.


Başkan Atasoy, Neyadi'ye ziyaretten dolayı teşekkür ederek günün anısına kendisini hediye takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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