MASKİ, yağmura karşı teyakkuz halinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MASKİ, yağmura karşı teyakkuz halinde

11.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:02
MASKİ, yağmura karşı teyakkuz halinde

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde etkisini gösteren yağışta yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı sahadaki yoğun mesaisine devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde etkisini gösteren yağışta yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı sahadaki yoğun mesaisine devam ediyor. Yapılan açıklamada vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde etkili olan yağmur yüzünden vatandaşların mağdur olmaması adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler dere yataklarında biriken çöpler ile yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarını temizleyerek yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçmek için çalışıyor. MASKİ'den yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan yağışta tüm ekiplerimizle titiz bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Taşkın riski olan bölgelerde dere yataklarında biriken çöpler ile yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının temizlik işlemlerine devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla tüm ekiplerimiz ile teyakkuz halindeyiz" ifadeleri kullanıldı. - MANİSA

MASKİ, yağmura karşı teyakkuz halinde
MASKİ, yağmura karşı teyakkuz halinde
MASKİ, yağmura karşı teyakkuz halinde
MASKİ, yağmura karşı teyakkuz halinde
MASKİ, yağmura karşı teyakkuz halinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Hulusi Akar Cahit Özkan Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Mesut Özil Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MASKİ, yağmura karşı teyakkuz halinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 17:07:48. #1.14#
title