MASKİ vatandaşların güvenliği için çalışıyor
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MASKİ vatandaşların güvenliği için çalışıyor

MASKİ vatandaşların güvenliği için çalışıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Vatandaşların can güvenliği için tüm ekipleriyle seferber olan MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Keli Mahallesinde tamamladığı dere ıslah çalışmasının ardından korkuluk ve panel çit çalışmalarını da tamamlayarak mahalleliye rahat nefes aldırdı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de mahallede inceleme gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların can güvenlikleri için 17 ilçede sürdürdüğü çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Salihli'nin Keli Mahallesinde tamamladığı dere ıslah çalışmasının ardından 1300 metrelik korkuluk ve panel çit çalışmalarını da tamamlayarak mahalleliye rahat nefes aldırdı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü ile birlikte mahallede inceleme gerçekleştirdi. Çevik'e Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Orçun Abalı ve MASKİ İlçe Şefi Emin Dikici yetkili personel de eşlik etti.

"Büyük Başkan'dan büyük hizmet"

MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Keli Mahalle Muhtarı Alim Teker, "Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından mahallemizde bulunan deremizin temizliği titizlikle yapıldı. Akabinde can güvenliği için risk oluşturan bu deremizin etrafı panel çit ile kapatılarak mahallemize rahat nefes aldırıldı. Bu doğrultuda her zaman söylediğim gibi hizmette sınır tanımayan büyük Başkandan büyük hizmetler bizleri mutlu ediyor. Allah Cengiz Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Mahallem ve şahsım adına kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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